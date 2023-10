Mirigliani: “Miss Italia in diretta”, ma Rai smentisce. Vicenda triste

Si torna a parlare di Miss Italia, stavolta per un evento alquanto particolare. Patrizia Mirigliani imprenditrice e figlia di Enzo Mirigliani (patron dello storico concorso di bellezza) aveva recentemente annunciato Miss Italia 2023 in streaming sul sito di Rainews24, con la proclamazione finale in diretta televisiva sull’omonimo canale. Fin qui tutto bene, se non fosse per ciò che è accaduto dopo.

Miss Italia in streaming su Rainews24, anzi no: cosa è successo

Quando sul web già erano iniziate a circolare critiche per il recente annuncio di Patrizia Mirigliani, ad intervenire è stato Paolo Petrecca, nonché direttore di Rainews24, che ha fatto chiarezza e ha, di fatto, smentito Mirigliani, che poco prima lo aveva ringraziato sui social: “Nessuna diretta di Rainews24 e Rainews.it per l’evento di Miss Italia previsto a Salsomaggiore. Le nostre testate faranno soltanto una copertura giornalistica, con servizi e interviste, non in diretta” sono state le parole con cui ha preso le distanze dalla kermesse e da quanto detto da Mirigliani.

La finale di Miss Italia, quindi, si terrà l’11 novembre a Salsamaggiore. Quello andato in scena, però, sembra essere un nuovo triste capitolo che ha a che fare con la storia recente del concorso. Solo qualche mese fa, si era vociferato un possibile ritorno di Miss Italia su Rai 1, condotto, nell’eventualità, da Milly Carlucci una volta concluso l’impegno con Ballando con le Stelle (in onda dallo scorso 21 ottobre). Questa possibilità, però, era stata allontanata direttamente dall’ad Rai Roberto Sergio durante la presentazione dei palinsesti Rai avvenuta lo scorso luglio.

Patrizia Mirigliani e il commento sulla vittoria di Rikkie Valerie Kollé

Patrizia Mirigliani, proprio la scorsa estate, era tornata a parlare del regolamento del concorso di bellezza. Intervistata a Radio Cusano Campus, l’imprenditrice aveva commentato la recente assegnazione del titolo di Miss Olanda a Rikkie Valerie Kollé. I Paesi Bassi, per la prima volta, avevano scelto di premiare una donna transgender, ma Mirigliani aveva precisato che al suo concorso avrebbero potuto partecipare esclusivamente donne biologiche e che quindi fossero donne sin dalla nascita.

Mirigliani aveva commentato la vittoria di Kollé sostenendo come alcuni concorsi di bellezza cercassero di fare notizia attraverso strategie assurde. L’imprenditrice, in particolare, aveva spiegato come, a detta sua, non si dovesse agevolare tutto ciò che avesse rappresentato un eccesso per accentuare l’estetica.