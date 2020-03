Miriana Trevisan: quarantena, distanza da Pago e i no a GF e Isola Famosi

Miriana Trevisan si confessa: come vive la quarantena, come la affronta Pago, la distanza da lui che non aiuta, e i no al GF vip e all’Isola dei Famosi. “Ecco perché ho rifiutato”

Miriana Trevisan, la quarantena non è affatto semplice. Come tutti gli italiani, l’ex stella di Non è la Rai, è barricata nella sua abitazione (a Roma) per evitare il contagio del coronavirus. La sua situazione, però, è resa ancor più difficoltosa dal fatto di vivere da sola con il figlio Nicola (10 anni). L’ex marito Pago, invece, si trova a Cagliari, con Serena Enardu, e dunque, impossibilitato a darle una mano. “In questa fase non può esserci d’aiuto”, fa sapere Miriana, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo. Nessuna polemica con il cantante. Anzi la Trevisan punta il dito contro l’organizzazione statale. “Come faccio a lasciare solo Nicola per andare a fare la spesa?“. Insomma, è la storia della coperta corta: se lei esce di casa, Nicola resta nella dimora solo soletto, portarlo con sé a fare acquisti lo esporrebbe al pericolo. E quindi? Come si è organizzata? Della spesa online manco a parlarne. “Siti intasati”, confida (e in effetti è così!). Dunque? Per fortuna ci sono dei volontari dal cuore d’oro: “Grazie a loro riesco a ricevere la spesa a domicilio, sul pianerottolo di casa. Ma tutto questo vi sembra normale?”. Spazio poi al GF Vip e all’Isola dei Famosi rifiutati…

“Pago è a Cagliari, ci sentiamo per telefono”

Pago? Come sta vivendo la quarantena? “La sta trascorrendo a Cagliari, con la sua famiglia. Ci sentiamo al telefono, fa videochiamate con Nicola”. Non è la prima volta che il padre non può raggiungere il figlio per diversi giorni. Ad esempio quando ha partecipato a Temptation Island Vip e al GF Vip, per cause di forza maggiore, non ha potuto esserci. “In quel caso, Nicola, che già viveva con me, non è rimasto solo. Certo è stato senza vedere il padre per quel periodo del reality, ma ha sempre avuto sua mamma per casa, perché viviamo a Roma insieme”, racconta l’ex Non è la Rai. A proposito di reality…

Trevisan: “Ho detto bye bye al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi”

Miriana ha detto molti no di recente alla tv. “Ho detto bye bye al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi. Come avrei fatto senza mio figlio? Non ce l’avrei fatta”, spiega, aggiungendo di aver fatto una scelta di cuore: “Mi sembrava una cosa crudele nei confronti di Nicola. Meglio dire no che farlo soffrire”.