Miriana Trevisan: “Perché non andrò al matrimonio di Davide Silvestri”

Miriana Trevisan non sarà presente al matrimonio di Davide Silvestri. L’ex moglie di Pago ha ricevuto l’invito, insieme ad una stretta cerchia di concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma non andrà all’evento. A rivelarlo la diretta interessata in un’intervista rilasciata al settimanale Mio. Il motivo? Un impegno di lavoro che impedisce alla Trevisan di stare accanto all’amico in un giorno così importante.

Miriana Trevisan ha spiegato:

“Io sono stata invitata ma non posso andare perché in quei giorni sono impegnata con un evento. Davide non è obbligato a invitare tutti: è il suo matrimonio e invita solo le persone più care. Lui è sempre il top: mi ha anche invitato al concerto di suo cugino Kekkò dei Modà perché sa che sono una grande fan”

Davide Silvestri sembra dunque aver capito le esigenze di Miriana Trevisan che dopo l’avventura al Grande Fratello Vip sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista lavorativo. La 49enne è sempre più impegnata tra eventi da condurre in giro per l’Italia, ospitate televisive e promozioni sui social network.

Una nuova fase per Miriana Trevisan che una volta fuori dal bunker di Cinecittà, dove è stata reclusa per ben sei mesi, ha fatto fatica a riallacciare un rapporto con il figlio undicenne Nicola. Ora la situazione è migliorata e Miriana vuole pensare solo al ragazzino e a se stessa. Per questo motivo è single e non è alla ricerca di un nuovo amore.

Il matrimonio di Davide Silvestri

Davide Silvestri sposerà la sua fidanzata storica Alessia, che non fa parte del mondo dello showbiz e che lui chiama affettuosamente Lili, il prossimo 3 luglio. Pochi gli invitati che arrivano dal Grande Fratello Vip, dove Davide è stato uno dei protagonisti: Barù, Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, Jessica Selassié (unica delle tre sorelle).

Inizialmente Davide Silvestri era intenzionato ad invitare alle sue nozze solo Barù e Katia Ricciarelli, con i quali ha stretto un legame molto forte al GF Vip, ma poi ha cambiato idea e ha fatto recapitare l’invito anche a Miriana Trevisan, Jessica Selassié e la coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Stando alle prime indiscrezioni Barù avrà anche un ruolo importante durante il ricevimento: si occuperà di fare la grigliata per tutti gli ospiti. Testimone dello sposo sarà il cugino Kekko Silvestri, il cantante dei Modà. Durante il party sarà servita la birra Lira che viene prodotta da Davide e l’artista.

Il matrimonio di Davide Silvestri si terrà in provincia di Milano. L’ex star di Vivere ha però scelto le fedi nuziali con la sua futura sposa in una nota gioielleria di Roma.