Nuovo flirt in corso per Miriana Trevisan? La showgirl ed ex gieffina sembrerebbe aver trovato un nuovo amore. Secondo le ultime voci di Alessandro Rosica, esperto di Gossip, la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello starebbe frequentando Eddy Siniscalchi, il quale aveva avuto una breve storia con un’amica di Miriana, ovvero Valeria Marini. L’ex volto del “Bagaglino” e l’imprenditore si erano conosciuti quest’estate, ma la passione tra i due si è poi esaurita in poco tempo. A quanto pare, Eddy sembrerebbe aver voltato già pagina e avrebbe puntato l’ex vippona del GF Vip 6. La differenza di età tra Miriana Trevisan ed Eddy Siniscalchi è di ben 15 anni, rendendo la possibile relazione ancora più interessante. Per la showgirl, questa sarebbe una nuova storia d’amore dopo la fine della relazione (se così si può chiamare) con Biagio Dianelli vissuta nella Casa più spiata d’Italia.

Sono stati alcuni indizi social e avvistamenti nei locali della movida romana ad aver fatto sorgere il sospetto di un possibile flirt tra i due. In particolare, l’ultima storia Instagram di Eddy mostra una cena a Roma insieme a Miriana e ad altri amici, ma la showgirl non ha ancora ripostato il tag, forse per depistare i suoi seguaci e non far trapelare troppe informazioni sulla loro relazione. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, quindi rimane da vedere se si tratta solo di voci infondate o di una frequentazione appena sbocciata. Non resta che attendere per vedere se l’ex volto di “Non è la Rai” deciderà di uscire allo scoperto con Siniscalchi, confermando i gossip. Ma in tutto ciò, cosa ne penserà Valeria Marini?

Chi è Eddy Siniscalchi

Eddy Siniscalchi è un imprenditore di 35 anni e viene da Napoli. Attualmente, lavora nel mondo della finanza e dell’immobiliare e la sua attività l’ha portato a conoscere molti personaggi nel mondo dello spettacolo. Tra le amicizie di Eddy, infatti, troviamo Lele Mora, Belen Rodriguez, Sophie Codegoni e le sorelle Selassiè. Inoltre, pare che abbia avuto una storia d’amore con Claudia Montanarini, mentre con l’attrice Giovanna Rei sarebbe quasi arrivato all’altare. Più recentemente, è stato coinvolto con Valeria Marini, con cui ha avuto una relazione la scorsa estate.