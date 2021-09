Miriana Trevisan: confessioni inedite sugli ex Pago e Cavalli al GF Vip

Miriana Trevisan, a colloquio con Davide Silvestri all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha aperto il suo cuore parlando dei suoi amori del passato e della sua situazione sentimentale attuale. Prima notizia è che la showgirl campana 48enne oggi è single, a differenza i quanto lei stessa aveva dichiarato prima di iniziare il reality show in onda su Canale Cinque. No, nessuna bugia: semplicemente quando ha rilasciato alcune interviste a ridosso del suo ingresso nella dimora di Cinecittà stava vivendo una frequentazione che però ha deciso di interrompere proprio prima di entrare nel gioco.

Capitolo ex marito ed ex fidanzato: come è noto Miriana è stata sposata con Pago, al secolo Pacifico Settembre. Nel giugno del 2003 è convolata a nozze con il cantante dal quale ha avuto un figlio, Nicola. Dopo vari tira e molla la coppia si è lasciata definitivamente nel 2013 (oggi Pago e la Trevisan sono in ottimi rapporti). Pacifico si è poi legato all’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu (storia chiacchieratissima e naufragata nei mesi scorsi, in mondovisione) mentre Miriana al giornalista e drammaturgo Giulio Cavalli.

Con Silvestri la showgirl ha raccontato della vita coniugale con Pago e del suo legame con Cavalli. A onor del vero il nome di quest’ultimo non lo ha pronunciato seppur è proprio a lui che si è riferita quando ha detto che è stata l’unica relazione duratura dopo la fine del suo matrimonio (con Cavalli l’amore è giunto al capolinea nel 2019). La Trevisan ha ricordato il periodo post matrimoniale come un momento di chiusura: “Ho ricominciato a sentirmi donna negli ultimi anni, a frequentare persone. Prima non uscivo.”

Spazio poi alla sua situazione sentimentale attuale. Quando Daniele le ha domandato se c’è un lui nella sua vita, la campana ha spiegato che no, non c’è nessuno nel suo cuore ora: “Prima di entrare ho capito che non faceva per me. C’era qualcosa che non mi quadrava”, ha confidato in merito alla sua ultima frequentazione. Quindi ha speso delle parole anche su Nicola, il frutto d’amore avuto assieme a Pacifico: “Mio figlio adesso mi giudica se c’è qualcosa di sbagliato intorno”. Quindi? Come si conquista Miriana? C’è qualche ricetta segreta “Un uomo mi deve stupire, deve essere leale, essere amico e mi deve far ridere. Soprattutto deve seguirmi nelle mie follie”.