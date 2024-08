Miriana Trevisan, che fine ha fatto: da quanto è casta e cosa fa oggi

Miriana Trevisan “casta e pura” per scelta. La showgirl ex volto di Non è la Rai si è confessata con la giornalista Monica Setta nel programma Rai Storie di donne al bivio, raccontando che da mesi non ha rapporti intimi. E sarà così anche in futuro, laddove nella sua vita non entri un uomo in grado di farle provare un grande sentimento. Insomma, senza un ‘lui’ con cui costruire una storia seria non ci sarà alcun rapporto di letto.

Miriana Trevisan: la preghiera, l’impegno nel sociale e la scelta della castità

“Il vero motivo di questa scelta è la grande fede che ho trovato. Sto frequentando un gruppo di preghiera. Sto ritrovando la mia fede in Gesù, nello Spirito Santo che in questo momento è qui con noi e anche in Dio. Questo mi ha fatto capire che ho una sensibilità particolare”. Così Miriana Trevisan a proposito della scelta relativa alla castità.

Quindi ha aggiunto: “Essere toccata in un modo fine a se stesso non mi piace, non mi va e dopo sto male per un paio di giorni. In realtà i tentativi ci sono anche stati. Anche un bacio mi brucia. Si dice ama il tuo prossimo come te stesso, non annulla te stesso per il tuo prossimo. Allora da un paio di anni ho fatto questa scelta”.

In questo momento la showgirl sta frequentando un gruppo di preghiera di una “chiesa tipo carismatica” in cui si canta e balla. Inoltre si sta impegnando molto nel sociale, prestando aiuto a donne e ragazzi. Il suo non è un atteggiamento di totale chiusura nei confronti del genere maschile. Lo si potrebbe definire un cambio di approccio.

“Poi – ha proseguito la showgirl – ovviamente ho tentato in questi anni di non chiudermi, c’è stato un bacio, ma non è andata bene. Ho visto che dopo, per due giorni non stavo bene, non aveva senso. Ho bisogno di amare ed essere amata, voglio essere pronta. Sto facendo una pausa anche con il mio corpo”.

Non è la Rai, i rapporti tra le ragazze e il bullismo delle madri

In tempi non sospetti la Trevisan ha anche rilasciato un’intervista al programma radiofonico Rai I Lunatici, parlando dell’esperienza vissuta anni fa a Non è la Rai. In particolare ha smentito la voce che sostiene che ci fosse addirittura odio tra le ragazze, almeno da parte sua. Vero però che ha assistito a qualche dispetto. Le persone però più da tenere d’occhio non erano le giovani, bensì i genitori di queste: “C’era anche un po’ di bullismo. Soprattutto da parte di alcune mamme. Forse bullismo è un termine esagerato, ma quando ci sono cento ragazze posso capitare dinamiche simili”.

Ai Lunatici la Trevisan ha anche ricordati gli anni in cui ha lavorato a La ruota della fortuna con Mike Bongiorno. In particolare ha sottolineato di non ricordare di quando nel gioco sbarcò Matteo Renzi, allora giovane e sconosciuto. E con Mike come è andata? “Mi chiedeva ogni giorno a che ora fossi andata a dormire la sera prima. E io rispondevo sempre che ero uscita col mio fidanzato e che ero andata a dormire presto. Mike non vedeva l’ora che sbagliassi per divertirsi. Si divertiva tantissimo”

La Trevisan ha anche riservato parole di stima nei confronti dell’ex marito Pago, oggi felice al fianco dell’ex tronista Serena Enardu. Tra i due ex coniugi c’è affetto e rispetto, ma nessun riavvicinamento, come confermato dalla stessa showgirl campana.