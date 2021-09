Miriam Leone si sposa: svelata data e luogo del matrimonio

Nozze in vista per Miriam Leone. Dopo l’annuncio di Dagospia, l’amministrazione comunale di Scicli, in provincia di Ragusa, ha svelato data e luogo del matrimonio dell’ex Miss Italia. La Leone, come da tradizione, ha deciso di sposarsi in Sicilia, sua terra natale ma anche del futuro marito Paolo Cerullo. Non è la prima volta che si parla di lieto evento per Miriam ma questa volta è tutto vero. Nessun gossip, come accaduto già un anno fa.

La cerimonia si terrà nel Santuario di Santa Maria La Nova a Scicli. Quando? Sabato 18 settembre. Con una nota l’amministrazione comunale ha annunciato che è al lavoro su questo matrimonio da ben tredici mesi e che nel prossimo weekend la viabilità del centro storico cittadino sarà modificata per fare spazio a tale evento.

Molto probabilmente la coppia aveva intenzione di sposarsi già tempo fa ma è stata costretta a rimandare a causa dell’emergenza Covid-19. Nonostante il comunicato della città di Scicli Miriam Leone non ha ancora commentato pubblicamente la notizia dei suoi fiori d’arancio. Tutto tace da parte della bella 36enne.

L’attrice, che presto vedremo nel ruolo di Eva Kant nel film Diabolik accanto al talentuoso Luca Marinelli, è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Sul suo account Instagram, aggiornato quotidianamente, non c’è alcuna foto col fidanzato.

Chi è Paolo Cerullo, il futuro marito di Miriam Leone

Poco e niente si sa del futuro marito di Miriam Leone. I due si amano in segreto da un paio d’anni: si sono conosciuti grazie ad amici in comune a Milano, città dove lui si è trasferito da qualche anno. Paolo è siciliano come l’attrice e lavora come imprenditore in Lombardia. Grande appassionato di musica, nel tempo libero si dà da fare come performer.

È laureato in Economia e Finanza. Paolo non è presente sui social network e la Leone non ha mai condiviso su Instagram foto insieme al compagno. Prima di conoscere Cerullo la Leone ha amato per svariati anni l’attore Matteo Martari. Da non dimenticare, poi, la lunga relazione con Boosta dei Subsonica.