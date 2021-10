Miriam Leone, parla Matteo Martari: “Cosa penso delle nozze della mia ex”

In una recente intervista esclusiva concessa al magazine Vanity Fair, il bello e tenebroso della tv italiana Matteo Martari ha avuto modo di rispondere ad una domanda su una questione che incuriosisce molto i fan. Che cosa ne pensa, Matteo, delle recenti nozze di Miriam Leone?

Forse non tutti sanno che, in passato, Matteo Martari e la ex Miss Italia sono stati insieme. I due sono stati molto bravi a restare nascosti dagli occhi indiscreti di curiosi e paparazzi, anche se qualche scatto dei loro baci rubati per la strada è ovviamente finito anche sui giornali di gossip. La passione fra i due sarebbe scoppiata nel 2017, per poi naufragare in breve tempo. Non c’è voluto molto, infatti, che la coppia si lasciasse e che Miriam Leone trovasse un nuovo amore. A quanto sembra, in ogni caso, non c’è da parte di Martari nessuna particolare gelosia o antipatia nei confronti dell’ex. Sul matrimonio della Leone, l’attore dei Medici si è limitato a dichiarare: “Non ho provato nulla. Se son felici loro, posso dire al limite di essere felice per loro”.

Nella stessa intervista, dove in realtà non si è sbottonato più di tanto (probabilmente per il suo carattere particolarmente introverso) Martari ha anche avuto la possibilità di parlare di un grosso problema in famiglia. La madre soffre infatti da anni di una malattia (“Patologia degenerativa, sfiancante, infinita» ha detto Martari) che l’ha costretta a stare in sedia a rotelle da anni.

Chi cercava insomma ulteriori gossip sull’attore rimarrà deluso da questa intervista, arrivata nell’ambito della fase promozionale dello sceneggiato Cuori. Lo show in onda su Rai Uno dal 21 ottobre, per otto serate, racconterà le storie di un team di cardiochirurgi che negli anni ’60 stupì il mondo inventando nuovi strumenti diagnostici.

Miriam Leone: chi è il marito Paolo Carullo

La ex Miss Italia sta vivendo un momento d’oro. Nell’attesa di sbarcare al cinema nel ruolo di Eva Kant al fianco di Luca Marinelli nelle vesti di Diabolik, l’attrice e modella è convolata anche a nozze con il suo Paolo. Carullo, siciliano come lei, è il manager finanziario della band milanese Apple Jack. I due, riusciti a tenere nascosto lo sposalizio alla stampa fino all’ultimo, sono convolati a nozze a Scicli, nella loro Sicilia, lo scorso 18 settembre.