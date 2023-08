Miriam Leone, le prime foto del pancione. Fan in estasi: “Stupenda”

L’attrice siciliana ha mostrato per la prima volta sui social il pancino immortalandosi al tramonto in riva al mare

Miriam Leone, dopo aver annunciato di recente di essere incinta attraverso una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, nel giorno di Ferragosto ha mostrato per la prima volta il pancino sui social. L’attrice ha postato sul suo profilo Instagram due foto tenere e romantiche, in cui la si vede in riva al mare, al tramonto, con la protuberanza in bella mostra. Le immagini, in una manciata di minuti, sono state commentatissime dai fan che si sono fatti vivi a migliaia. “Stupenda”, hanno chiosato in moltissimi. Tanti coloro che non erano al corrente della dolce attesa della siciliana, rimanendo piacevolmente sorpresi nel sapere che tra qualche mese diventerà mamma per la prima volta.

Chi è il manager Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone

Al fianco dell’interprete c’è il futuro papà, vale a dire suo marito, Paolo Carullo. Originario di Caltagirone (comune in provincia di Catania), ha 43 anni ed è un manager finanziario, lontano dal mondo dello spettacolo. L’uomo è assai riservato e non va mai in cerca dei riflettori mediatici.

Si è laureato in Economia e Finanza a Milano per poi impegnarsi nel mondo degli affari. Nel corso degli anni ha portato anche avanti la passione per la musica, tanto che ha fondato il gruppo Apple Jack.

Ha incontrato per la prima volta Miriam a una festa in Toscana. I due si sono ritrovati, per pura coincidenza, ad essere gli unici siciliani dell’evento.

La relazione sentimentale è sempre stata vissuta lontano dal chiacchiericcio. E lo sarà anche in futuro. La coppia ha coronato il proprio amore con il matrimonio nel settembre 2021 a Scicli, in Sicilia, terra d’origine di entrambi. I rito si è svolto nel Santuario di Santa Maria La Nova.

Carullo e la Leone si apprestano ora a diventare genitori. L’attrice, a Vanity Fair, ha spiegato che sia lei sia il compagno sono pronti per la maternità e la paternità. Non è ancora stato reso noto se sul portone di casa dell’interprete e del manager verrà appeso un fiocco rosa o un fiocco azzurro.