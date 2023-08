Miriam Leone incinta: l’annuncio e lo strano modo in cui l’ha saputo

Miriam Leone è incinta: a dare il tenero annuncio è stata la stessa attrice nel corso di un’intervista a Vanity Fair. Nel nuovo numero del magazine, in uscita domani, l‘ex Miss Italia ha parlato di questo suo nuovo inizio o per meglio dire “nuovo viaggio”. Finalmente l’attrice, dopo essere stata molte volta mamma per finta nelle numerose fiction e pellicole alle quali ha preso parte negli anni, vivrà per la prima volta sulla sua pelle l’esperienza della maternità.

L’annuncio della gravidanza

Come un fulmine a ciel sereno è arrivato l’annuncio più bello che Miriam Leone potesse dare: l’attrice si appresta a vivere l’emozionante percorso della maternità. Come anticipato, l’ex Miss Italia ha parlato della sua gravidanza al magazine Vanity Fair e ha anche raccontato di essersi accorta di essere in dolce attesa in un modo molto particolare, ben prima di effettuare il test: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”.

Una notizia bellissima per la Leone che a oggi sulla maternità ha detto di aver cambiato completamente idea rispetto a qualche anno fa. Per lei infatti è stato innanzitutto fondamentale realizzarsi come persona, prima di poter pensare a mettere su famiglia. L’ex Miss Italia in questi anni ha infatti raccontato di aver lottato per la sua carriera, per affermarsi e anche per realizzare tutti i suoi desideri. Prima avere un figlio non rappresentava una priorità per l’attrice ma oggi si è detta finalmente pronta per veder crescere una nuova vita dentro di lei.

“Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso”, ha confessato l’attrice. E sui progetti futuri per il bambino in arrivo confessa che è ancora troppo presto per pensare ai sogni per suo figlio: “È ancora qualcosa che è parte di me, dentro. Fuori c’è la gioia, che condivido con mio marito Paolo. E da questo momento in poi con tutti”.

Il matrimonio con Paolo Carullo

Non si hanno molte informazioni sulla vita privata di Miriam Leone e lo stesso vale per suo marito Paolo Carullo, imprenditore di origini siciliane. A novembre scorso però, ospite di Silvia Toffanin, Miriam Leone si è trovata a parlare dell’uomo che ha sposato nel 2021 rendendo noto qualche dettaglio in più sulla loro relazione.

In questa occasione l’attrice siciliana ha parlato della sua vita privata e in particolare di come lei e il marito si sono conosciuti: “Abbiamo da poco festeggiato un anno di matrimonio”, ha rivelato l’attrice nel corso dell’intervista a Verissimo, aggiungendo che quello con l’attuale marito è stato uno di quegli incontri che ti cambiano la vita per sempre: “Non avevo l’esigenza di sposarmi, quando ho incontrato mio marito ho detto ‘con lui sì’, è proprio la persona che fa la differenza”.

I due si sono sposati nel settembre del 2021 con una romantica cerimonia che si è svolta in Sicilia. Una regione che ha per entrambi un significato speciale: l’attrice è nata a Palermo mentre il marito è originario di Caltagirone. Il loro primo incontro però avvenne in Toscana e fu a dir poco speciale: “Ci siamo conosciuti a una festa. Ho trovato l‘unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all’altare”, ha raccontato l’attrice.