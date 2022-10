Miriam Leone, foto struccata: “Sono imperfetta”. Il web la massacra

La ex Miss italia si è presentata sul suo profilo Instagram assolutamente senza filtri. Il suo messaggio però non è stato preso con leggerezza su Twitter

Al giorno d’oggi, sono in tantissime le dive italiane e internazionali che tramite i loro profili social hanno deciso di presentarsi ai loro follower parlando delle loro fragilità e dei loro (presunti?) difetti, mostrandosi senza filtri e con quanta più sincerità possibile. Eppure, questa “body positivity” un po’ forzata spesso può produrre l’effetto esattamente contrario rispetto a quello sperato, scatenando in realtà molti più commenti imbestialiti più che complimenti. In questo secondo caso, il proprio nome può rapidamente finire in vetta ai trending topic di Twitter in poche ore, e non per i motivi più nobili. Quest’oggi questa sorte è toccata a Miriam Leone.

Ci sono pochi dubbi rispetto al fatto che Miriam Leone sia considerata una delle ex Miss Italia più belle della storia del concorso di bellezza. Eppure, a quanto pare, “anche le Miss piangono”. Nella serata di ieri, la modella e attrice ha condiviso sul suo feed Instagram un selfie molto ravvicinato, privo di filtri di sorta, con il quale ha voluto mostrarsi senza un filo di trucco dopo giorni di duro lavoro sul set.

Miriam Leone si è presentata così con la pelle lucida, due importanti borse sotto gli occhi, con un rossorse sparso e tanti piccoli brufoletti. Una foto assolutamente normale, dopo tutto, nella quale l’attrice siciliana non ha perso nemmeno un grammo del suo fascino originale, nonostante tutto. Tuttavia, lo scatto le è servito per fare una riflessione che le si sarebbe presto ritorta contro. Ecco la foto e le sue parole in merito.

“Mostrarsi senza filtri ai tempi dei social è un atto magico. Mostrarsi imperfetti un super potere per essere liberi dalle migliaia di specchi riflessi che ci vorrebbero perfetti. Stamattina mi sono fatta questa foto appena sveglia dopo una notte sul set con trucco effetti speciali,ancora tutta stropicciata dal sonno, ma trovo utile condividere naturalezze e imperfezioni per aiutarci a riprenderci il nostro potere di essere umani, per abbracciare le nostre comuni fragilità. Siamo anche questo. Piccolo reminder quotidiano mentre la luce di Palermo mi riscalda.”

Le parole di Miriam Leone sono costate alla novella interprete di Eva Kant in Diabolik e di La Dama Velata critiche molto feroci. Su Instagram i follower si sono comportati dopo tutto bene, limitandosi a chiederle dove fossero i difetti nella foto (“E quali sarebbero le tue imperfezioni?“ hanno scritto in tanti). Ma è su Twitter, come sempre, dove sono apparsi i messaggi più maligni.

Il nome dell’ex Miss Italia è entrato rapidamente in tendenza. Gli utenti più arrabbiati si sono persino permessi di mandarla a quel paese, per non dire altro. Qui sotto solo alcuni dei commenti apparsi sul social nelle scorse ore.

Io comunque quando vedo Miriam Leone di prima mattina senza trucco né filtro più che incoraggiata mi sento umiliata boh sarò pazza io — Giuliaebasta (@Supergiu_lia) October 28, 2022

Miriam Leone mollaci perché devi farti odiare! — La Rulez (@Dejin90) October 28, 2022