Colpo di scena: la Rai starebbe valutando la possibilità di fare una seconda stagione de La Dama Velata. La fiction con protagonisti Miriam Leone e Lino Guanciale è andata in onda nel 2015 con grande successo e nell’estate 2022 è stata riproposta in replica, ogni domenica sera, facendo il botto in termini di ascolti tv. Nelle scorse settimane la serie è stata seguita da vecchi affezionati ma è riuscita pure a conquistare nuovi telespettatori, che hanno seguito le vicende di Clara e Guido con grande interesse.

In virtù di tutto questo la Rai – come riporta il settimanale Vero Tv – starebbe valutando la realizzazione di un sequel della fiction. Compatibilmente con gli impegni dei due attori Miriam Leone e Lino Guanciale, che sono molto richiesti tra tv e cinema. La prima stagione de La Dama Velata è terminata con un happy ending che ha concluso perfettamente le varie vicende ma le strade delle sceneggiature sono infinite e gli sceneggiatori potrebbero creare nuovi drammi e intrighi.

Il futuro de La Dama Velata 2

Ovviamente la trama di una probabile La Dama Velata 2 è avvolta al momento dal mistero. L’azienda vuole prima capire se ci sono i presupposti per poter realizzare un prodotto del genere, che però è stato richiesto a gran voce dal pubblico. Tanti, tantissimi, sui social networ nelle ultime settimane si sono complimentati per il lavoro svolto da Miriam Leone e Lino Guanciale e hanno chiesto nuove avventure dei loro beniamini.

Sul successo delle repliche Guanciale si è mostrato molto contento, ricordando che il personaggio di Guido ne La Dama Velata è stato molto importante per la sua carriera. Dopo quel ruolo ha ottenuto molteplici ingaggi che l’hanno reso di fatto il re della fiction Rai. Nessun commento da parte di Miriam Leone, che però deve molto alla parte di Clara.

Per l’ex Miss Italia è stato il primo impegno da protagonista dopo una lunga carriera come modella e conduttrice. Successivamente si è imposta al cinema mentre di recente è stata arruolata da Disney+ per la trasposizione televisiva del best seller I leoni di Sicilia scritto da Stefania Auci.