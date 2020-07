Miriam Leone allo scoperto col nuovo fidanzato: le prime foto della coppia

La popolare attrice catanese Miriam Leone è tornata a far parlare di sé per alcuni scatti inediti, in cui la si vede per la prima volta al fianco del compagno, l’imprenditore Paolo Carullo. Come testimoniato dalle immagini pubblicate dal settimanale di gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini, i due sono stati sorpresi insieme durante una breve vacanza sull’incantevole cornice del Lago di Como. Paolo Carullo oltre ad essere un imprenditore di grande successo ha anche la passione per la musica. Ad attestarlo la partecipazione alla band musicale degli Apple Jack. Èla prima volta che la Leone ed il suo compagno appaiono insieme pubblicamente. L’amore tra l’attrice, che presto interpreterà il ruolo di Eva Kant, e l’imprenditore siciliano è sbocciato circa un anno fa. Durante questo lungo periodo però i due hanno voluto proteggere la love story, mantenendola quanto più possibile lontana dall’occhio indiscreto delle telecamere e del gossip.

La prima uscita pubblica di Miriam Leone e Paolo Carullo

L’ex co-conduttrice di Mattina in Famiglia, al fianco di Tiberio Timperi, ha commentato su Instagram il suo weekend d’amore con il bel Paolo. “Già l’arrivo in barca è stato un sogno” ha scritto l’attrice, che ha deciso di trascorrere qualche momento di relax insieme al suo partner nella romantica cornice dell’Hotel Tremezzo, a Bellagio. Location di grande pregio architettonico, tra le più belle del Bel Paese. Facile immaginare che Miriam e Paolo abbiano quindi trascorso una vacanza a dir poco idilliaca. La Leone ha condiviso con i suoi fan su Instagram anche alcuni scatti del suo viaggio, dove la si vede in barca felice e serena.

Miriam e Paolo pronti per le nozze

Stando a dei rumors riportati dal numero del 20 maggio del settimanale Chi, l’attrice ed il musicista siciliano sarebbero pronti per i fiori d’arancio. Le indiscrezioni dicono, inoltre, che le nozze dovrebbero essere celebrate a Milano, la città in cui risiede Paolo. Per Miriam quindi si prospetta un trasferimento, infatti l’attrice attualmente risiede a Roma. Pur di non rinunciare al suo sogno, l’attrice sarebbe quindi disposta a fare un matrimonio più semplice, in ottemperanza alle normative sanitarie imposte dalla pandemia da Coronavirus. La Leone, però, ha voluto smentire le imminenti nozze, dicendo che al momento non c’è alcun matrimonio in vista.