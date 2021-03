Miriam Leone e Paolo: la storia decolla, ma nessun pancino sospetto (foto)

Miriam Leone, 35 anni (il 14 aprile 2021 spegnerà 36 candeline), pizzicata con il compagno Paolo Carullo, musicista e deejay di origini catanesi (città natale anche dell’attrice). A immortalare la coppia è stato il magazine Vero, che è riuscito a ‘rubare’ degli scatti dei due piccioncini, più che mai affiatati e impegnati in una passeggiata primaverile. Le istantanee sono una vera e propria chicca considerando che Miriam e Paolo sono assai gelosi della loro privacy. Infatti non si mostrano mai sui social assieme e da quando hanno allacciato la love story, ormai più o meno un anno e mezzo fa, conservano il loro amore con una massiccia dose di riservatezza.

Stavolta, però, non sono sfuggiti agli obiettivi dei paparazzi che li hanno colti ‘in flagrante’, mentre si sono baciati affettuosamente sulla guancia per strada dopo aver acquistato un mazzo di fiori. Scatti che tornano a far mormorare il gossip circa delle nozze imminenti. Il chiacchiericcio su un eventuale matrimonio era emerso anche qualche mese fa. Miriam, rispondendo alla questione, aveva detto: “Leggo di news che dicono che starei per sposarmi. Ma io non vedo ancora l’anello! Quindi no, per il momento non mi sposo!“. Quindi, una smentita a tutti gli effetti, in piena regola. Chissà se l’anello è giunto in questi ultimi mesi oppure se c’è ancora da attendere molto per i fiori d’arancio.

Miriam Leone, non solo gossip sul matrimonio: si è mormorato anche di una dolce attesa ma…

Lo scorso settembre si era fatta strada un’altra voce ‘rosa’ su Miriam Leone. Il magazine Diva e Donna aveva pubblicato delle foto e aveva alimentato l’indiscrezione che l’attrice potesse essere incinta. Evidentemente tale indiscrezione si è rivelata errata visto che l’ex Miss Italia, nelle foto divulgate da Vero, non ha alcun pancino in vista. Insomma, per il momento non c’è alcun progetto relativo alle nozze e non c’è nemmeno alcuna dolce attesa in corso.

Miriam e Paolo si sono conosciuti sul finire del 2019. Alcune persone vicine alla coppia, in tempi non sospetti, hanno raccontato che l’attrice e il musicista sono stati stregati dal classico colpo di fulmine e hanno fatto sul ‘serio’ fin dal principio della loro conoscenza.