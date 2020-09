Miriam Leone incinta? Pancino sospetto per l’attrice siciliana

Miriam Leone è incinta? L’ex Miss Italia è stata pizzicata dai fotografi di Diva e Donna con forme più rotonde del solito. Un pancino sospetto che si intravede sotto il costume bianco intero sfoggiato in vacanza a Portofino. Accanto all’attrice siciliana il nuovo fidanzato Paolo, manager finanziario con il quale fa coppia fissa da quasi un anno. Oltre alle foto a insospettire gli appassionati di gossip è pure uno degli ultimi post apparsi sul profilo Instagram della bella 35enne. Dichiarazioni poetiche e importanti, che sembrano nascondere proprio un dolce segreto. “Grazie estate bellissima. Grazie agosto per le sorprese sotto la pelle dorata, dentro di me lascia un diamante purissimo e radici nuove. Settembre inizia come un anno nuovo, buoni propositi, semina e irrigazione“, ha scritto l’ex conduttrice Rai. Cicogna in volo per l’affascinante Miriam?

Miriam Leone in love: chi è il nuovo fidanzato Paolo

Miriam Leone e Paolo fanno coppia fissa dallo scorso dicembre. Un incontro casuale che si è rivelato un vero e proprio colpo di fulmine. A detta degli amici più cari i due hanno fatto sul serio fin da subito. E il pancino sospetto di Miriam sembra la prova più evidente… Paolo è un manager finanziario con la passione per la musica e la barca a vela. Vive a Milano mentre la Leone è di casa a Roma. L’ex Miss Italia è dunque costretta a fare la pendolare per amore: un sacrificio che però non pesa alla giovane, più che mai felice in questo periodo della sua vita. Qualche mese fa si è parlato di un matrimonio segreto tra Miriam e Paolo ma la Leone ha prontamente smentito.

Miriam Leone ha amato Boosta e Matteo Martari

Prima di incontrare Paolo, con il quale è pronta a mettere su famiglia, Miriam Leone ha amato due personaggi del mondo dello spettacolo. È stata legata al musicista Davide DiLeo, noto come Boosta, e all’attore Matteo Martari. Due storie molto importanti che sono poi finite per divergenze d’opinioni. Oggi c’è Paolo e, forse, un futuro bebè…