Miriam Leone: “Bullizzata, mi chiamavano Elio”. Epica replica del cantante

La ex Miss Italia aveva raccontato dei brutti tempi della scuola quando la prendevano in giro per le sopracciglia. Ecco come ha risposto il cantante preso in causa

Che ci crediate o meno, anche la splendida Miriam Leone in passato è stata vittima di bullismo per il suo aspetto fisico. Possibile? Pare proprio di sì, perlomeno stando alle ultime dichiarazioni della modella e attrice sul Corriere della Sera.

In di attesa di vederla su Diabolik come Eva Kant al fianco del collega Luca Marinelli, Miriam Leone ha concesso al giornale una lunga intervista nel corso della quale ha svelato anche una curiosità su di lei che ci ha lasciati a bocca aperta. La ex Miss Italia ha infatti raccontato di essere stata oggetto di scherno da parte dei suoi compagni di classe, quando era al liceo. Il motivo? A quanto pare aveva le sopracciglia decisamente troppo folte.

Quando si è così giovani, si sa, spesso si fa poca attenzione al proprio fisico, agli outfit indossati e in generale al proprio look. Quale motivo avrebbe dovuto avere, dunque, anche la bella Miriam Leone per spinzettarsi per avere delle perfette ali di gabbiano? Le critiche, in ogni caso, la modella le ha fatte sue e le ha utilizzate come arma di difesa contro gli hater online che oggi la tormentano. Ecco, a proposito, il racconto della Leone al Corriere:

Al liceo mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese. Oggi è divertente perché ho un’età. Ma perché me la dovrei prendere se sui social mi insulta, per dire, Giuseppino88? La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Le cose cambiano nei giovanissimi, vedo un’accettazione importante della diversità. Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia.

Com’era prevedibile, queste dichiarazioni hanno suscitato perlomeno un certo scalpore da parte dei fan di Miriam Leone, considerata da molti una delle Miss Italia più belle di tutti i tempi. Ma nessuno, o in pochi, si sarebbe forse aspettato la risposta del “diretto interessato”.

Elio e le storie tese risponde in modo spassoso alle dichiarazioni di Miriam Leone

Sul profilo Facebook e Instagram ufficiale del suo gruppo, Elio ha commentato le frasi della Leone in modo, come d’altra parte è nel suo stile, clamoroso. Scherzando sul suo arco sopraccigliare particolarmente, per così dire, pronunciato, Elio ha scritto “E cosa dovremmo dire noi, che venivamo chiamati “i Miriam”?.

Al di là delle batttute, chi non avrà di certo notato le sopracciglia della modella (o forse avrà fatto finta di niente? Chissà) è il neo marito Paolo Carullo. Insieme al suo Paolo Miriam è convolata a nozze sabato 18 settembre, con una cerimonia per pochi intimi tenuta segreta fino all’ultimo e organizzata a Scicli, in Sicilia, la regione dove provengono entrambi gli sposi.