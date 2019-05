Miriam Leone, grande emozione per l’importante traguardo: l’annuncio

Miriam Leone ambasciatrice L’Oréal: emozione e gioia per l’ex Miss Italia

La bellissima Miss Italia 2008, Miriam Leone, in poco più di dieci anni è riuscita a costruirsi una carriera davvero da record. Modella, presentatrice, attrice di cinema e televisione, il suo successo è in continua ascesa, così come i suoi ammiratori ed i follower sui social. Dopo il grande successo sul piccolo e sul grande schermo, in progetti come Fratelli unici, In guerra per amore, Il tredicesimo apostolo, In arte Nino e la serie che l’ha vista assoluta protagonista, Non uccidere, Miriam realizza un altro grande traguardo professionale, un vero e proprio sogno. Dal suo profilo instagram ufficiale, infatti, ha annunciato di esser entrata a far parte della prestigiosa famiglia internazionale L’Oréal, diventandone ambasciatrice italiana. Un messaggio ricco di emozione e gioia quello dell’ex reginetta di bellezza italiana che ha conquistato i fan, portando il post a superare i 130mila like.

“Mi è successa anche questa cosa bellissima”: le parole di Miriam Leone

“Ragazzi, nella vita mi è successa anche questa cosa bellissima… con grande emozione e gioia vi comunico che sono entrata a far parte della prestigiosa famiglia internazionale L’oréal… sono la loro ambasciatrice per l’Italia”, scrive la Leone sul suo profilo social. Un grande onore per Miriam e un altro grande traguardo professionale raggiunto anche grazie all’affetto dei suoi ammiratori: “Per me, visto lo spessore delle loro testimonial, è un grande onore… e adesso ci siamo anche noi!!! Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno”, spiega felicissima per la notizia. E ha ragione di esserlo dato che entra ufficialmente a far parte di uno dei brand storici di cosmetica e leader mondiale del settore beauty.

Miriam Leone ambasciatrice italiana per L’Oréal

Miriam Leone diventando ambasciatrice per L’Oréal entra nella squadra di testimonial che vede nomi da capogiro e bellezze incedibili come Bianca Balti, Eva Longoria, Julianne Moore e Naomi Watts; solo per citarne alcune. Per non parlare delle testimonial del passato: dive del cinema, pop star e top model quali Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Linda Evangelista, Claudia Schiffere e Beyoncé.