Mina Settembre 2: trama, anticipazioni, cast, data d’inizio

Manca poco al ritorno di Mina Settembre sul piccolo schermo. Dopo il successo della prima stagione (sei milioni di telespettatori) e delle repliche – che hanno tenuto compagnia ai telespettatori nei mesi più caldi – arrivano su Rai Uno le nuove puntate della fiction con protagonista Serena Rossi. Le riprese della seconda stagione si sono concluse a Napoli lo scorso 17 maggio. La Rai non ha ancora comunicato una data d’inizio ufficiale ma la serie è confermata nella stagione televisiva 2022-2023 e potrebbe ripartire ad ottobre.

La trama

Dopo il successo della prima stagione torna Mina Settembre, l’assistente sociale del Rione Sanità di Napoli che vive il suo lavoro con passione ed è quindi sempre impegnata a risolvere i problemi degli altri. Alla fine della precedente stagione Mina ha scoperto che la sua migliore amica Irene è stata l’amante di suo padre e che Gianluca, il figlio di Irene, è suo fratello. Mentre la vita sentimentale di Mina è in stallo, anche la sua convivenza con la madre sta per concludersi. Olga, infatti, parte inaspettatamente per un viaggio intorno al mondo e così Mina rimane sola, proprio nel momento cruciale in cui ha deciso di dare una seconda possibilità all’ex marito Claudio. L’arrivo della zia Rosa, però, spariglia di nuovo le carte in tavola e anche il ritorno dell’affascinante ginecologo Domenico promette di rendere la vita di Mina tutt’altro che semplice.

Le anticipazioni

Lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro ha anticipato che in Mina Settembre 2 la protagonista sceglierà finalmente tra Domenico e Claudio. Indecisa anche sul finire della prima stagione, l’assistente sociale a cui presta il volo Serena Rossi affronterà di petto la difficile scelta.

Il cast

Oltre a Serena Rossi nel cast di Mina Settembre 2 sono confermati ovviamente gli affascinanti Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. La new entry più importante è Marisa Laurito, con il ruolo di zia Rosa, che porterà scompiglio nella trama. Per l’occasione ha cambiato look sfoggiando un’inedita chioma sale e pepe. Entra nel cast pure Antonia Liskova, nei panni di un’analista.