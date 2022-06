Mina Settembre 2, nel cast un’attrice big: chi è, sarà la zia di Serena Rossi

C’è molta attesa per la seconda stagione della fiction di Rai Uno Mina Settembre, tratta dalla popolare saga di romanzi di Maurizio de Giovanni. Nelle scorse ore è arrivata una notizia interessante relativa al cast della fiction. Il sempre puntuale profilo Twitter ‘CinguettiRai’ ha svelato che sul set del prodotto seriale, Serena Rossi è stata affiancata da un’attrice big del panorama cinematografico italiano. Di chi si tratta? Di Marisa Laurito, che nella trama ha vestito i panni della zia della protagonista. Nel farlo ha abbandonato il suo classico look, ossia la capigliatura color nero con riflessi blu che è stata sostituita da una chioma color sale e pepe, tradizionale ed elegante.

Il nuovo look di Marisa Laurito per la serie tv #MinaSettembre.

Nella seconda stagione, in onda prossimamente su Rai 1, Marisa sarà la zia di Serena Rossi. Altra new entry è Antonia Liskova (nel ruolo di un’analista) che ritorna sul piccolo schermo dopo #LAllieva#MinaSettembre2 pic.twitter.com/LLl530wJAp — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 21, 2022

Per la storica allieva di Eduardo De Filippo, l’ingresso nel cast di Mina Settembre 2 segna un importante passo nella sua lunga carriera tra cinema, tv e teatro. Dal piccolo schermo, non considerando le ospitate bensì soltanto i ruoli nelle serie tv, mancava da più di 10 anni, cioè dal 2011, quando fu una delle attrici di Baciati dall’amore, serie tv diretta da Claudio Norza in onda su Canale 5 con Giampaolo Morelli, Gaia Bermani Amaral, Lello Arena e Pietro Taricone.

Quando va in onda la seconda stagione di Mina Settembre?

I fan della fiction non vedono l’ora di sapere quando saranno trasmessi i nuovi episodi di Mina Settembre. Al momento la Rai non ha ancora calendarizzato la seconda stagione. Si sa però che le riprese sono concluse e che ora si sta lavorando in post produzione. Molto probabilmente la seconda stagione della serie tv sarà messa in onda dalla tv di stato in autunno oppure all’inizio del 2023.

Per le riprese, Serena Rossi ha dovuto allontanarsi per 135 giorni dalla sua famiglia. L’attrice abita a Roma, ma, essendo la fiction ambientata a Napoli, per oltre tre mesi si è trasferita nel capoluogo campano, vedendo sporadicamente il compagno Davide Devenuto e il figlio Diego (5 anni). Una situazione che l’ha messa a dura prova ma che alla fine le ha dato anche una grande soddisfazione: Mina Settembre 2 è quasi realtà.