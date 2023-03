Ieri 27 marzo Gianni Minà è scomparso a Roma all’età di 84 anni, nella clinica Villa del Rosario di Roma. L’annuncio della morte del giornalista è stato dato sulla pagina ufficiale Facebook del famoso scrittore, in cui la famiglia ha specificato che a provocare la sua morte è stata una breve malattia cardiaca. Minà è stato uno dei volti più noti del giornalismo italiano, realizzando centinaia di reportage e interviste per la Rai e non solo. Molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto ricordare il professionista, da Alessandro Gassmann a Luisella Costamagna fino a Fabio Fazio. Nessuna parola, però, da parte di Milly Carlucci, grande amica di Gianni e sua co-conduttrice nello storico programma di Rai 2 “Blitz“. Oggi 28 marzo la conduttrice ha spiegato sul suo profilo Instagram poiché ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione sulla sua morte:

Ho saputo della morte di Gianni Minà ieri sera ed è da ieri sera che mi chiedono di parlare della nostra amicizia, del nostro rapporto lavorativo, di quello che è stato. Io ho detto di no a tutti non per mancanza di sensibilità o di affetto verso Gianni e Loredana per cui provo un affetto enorme, ma proprio perché non me la sento. è una cosa che è molto personale ed è molto profonda e secondo me deve rimanere così, nei messaggi che io mi scambio con Loredana, con la famiglia e nei ricordi personali.

Dunque, la conduttrice de “Il Cantante Mascherato” ha voluto specificare come il suo silenzio pubblico prescinda totalmente dal bene e dall’affetto che ha sempre provato per Gianni. Semmai, proprio in onore di quell’affetto, ha preferito sentire la famiglia di lui in maniera privata. La Carlucci ha poi continuato il discorso rimarcando quanto avesse imparato lavorando al fianco del giornalista, lodando le sue doti di giornalista e di impeccabile professionista, capace di intervistare egregiamente i volti più noti e importanti dello spettacolo e della cultura mondiale. Infine, ha concluso mandando un caloroso saluto alla moglie di Minà, Loredana Macchietti, e alle sue tre figlie, Paola, Francesca e Marianna (avuta dalla sua prima moglie).

Chi è Gianni Minà

Gianni Minà è nato Torino nel 1938 ed è stato un noto giornalista, scrittore, conduttore e cronista italiano. Ha collaborato con quotidiani e settimanali italiani e stranieri, realizzando centinaia di reportage. Inoltre, ha presentato programmi televisivi e girato documentari su volti come Che Guevara, Muhammad Ali, Fidel Castro, Rigoberta Menchú, Silvia Baraldini, il subcomandante Marcos, Diego Armando Maradona. Negli anni ‘8o crea il suo storico programma “Blitz“, talk che andava in onda la domenica pomeriggio in contrapposizione a “Domenica In”. Tra gli ospiti della trasmissione, personaggi come Federico Fellini, Eduardo De Filippo, Muhammad Ali, Robert De Niro, Jane Fonda, Gabriel Garcia Marquez, Enzo Ferrari.