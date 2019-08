Milly Carlucci su Oradei e Gessica Notaro: “Non sono la loro mental coach”

Milly Carlucci, il presunto tradimento di Stefano Oradei con Gessica Notaro ai danni di Veera: la conduttrice non ne sa nulla

In un’intervista sul nuovo numero di Chi, Milly Carlucci sceglie di non dare troppe spiegazioni sugli ultimi gossip riguardanti alcuni partecipanti di Ballando con le Stelle. Scendendo nel dettaglio, l’ultima edizione andata in onda del programma è entrata inevitabilmente nel gossip. In particolare, i protagonisti di queste ultime notizie sono Stefano Oradei, Veera Kinnunen, Dani Osvaldo e Gessica Notaro. I primi due, che condividevano una lunga storia d’amore, hanno dovuto affrontare non pochi ostacoli. A minare al loro rapporto sarebbe stato Osvaldo, partecipante della scorsa edizione del talent in coppia con la Kinnunen. Ora, però, il gossip vede nascere la crisi tra Oradei e Veera a causa di un’altra donna e non dell’ex calciatore argentino. A lanciare questa notizia è stata la rivista Oggi, che ha parlato di un presunto tradimento da parte di Stefano insieme alla Notaro. Sembra che tra i due non ci fosse solo un ottimo feeling sulla pista da ballo, ma anche nel privato. Ora, però, la Carlucci sceglie di non spendere troppe parole per l’accaduto.

Milly Carlucci non intende parlare degli ultimi gossip su Oradei e Gessica: “Non mi occupa della vita privata dei ballerini”

Gli ultimi gossip andrebbero a confermare che tra Veera e Oradei ci fosse già una crisi in corso, a causa di un’altra donna. Stiamo parlando, appunto, della Notaro, la quale prese parte alla precedente edizione del talent con Stefano. Su questo punto, nel corso dell’intervista su Chi, Milly ci tiene a precisare: “Senza offesa, ma io non mi occupo e non mi sono mai occupata della vita privata dei ballerini”. Il giornalista chiede poi alla conduttrice se sa cosa è davvero accaduto e se ci possa essere stato davvero questo tradimento ai danni della Kinnunen da parte di Stefano e Gessica. “Non me ne voglia, ma non ne so davvero nulla”, risponde così Milly.

Milly Carlucci si allontana dagli ultimi gossip e prepara la nuova edizione di Ballando con le Stelle

La Carlucci ammette di non sapere nulla sulla questione, ma ha sentito in questi giorni i protagonisti di questo acceso gossip? “No, anche perché non sono la loro mental coach! L’unica cosa che dissi loro, ai tempi che furono, è che quando inizi a diventare un volto pubblico, il privato non ti appartiere più”, dichiara Milly nel corso della sua intervista. Al momento, la conduttrice sta pensando a come formare il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ma non solo, la Carlucci sta anche lavorando al nuovo programma The Masked Singer, che presto porterà in Italia.