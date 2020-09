Milly Carlucci, da sempre amatissima dai telespettatori di Ballando con le Stelle, che anche quest’anno si aspettano un’edizione frizzante e piena di novità con la loro beniamina al timone, ha rilasciato un’intervista al Messaggero, nel quale ha espresso tutti i suoi timori a riguardo della pandemia. Il Covid-19, infatti, ha cambiato totalmente le dinamiche televisive e, soprattutto per i conduttori storici come la Carlucci delle trasmissioni più apprezzate, si è trattato di un mutamento importante e difficoltoso. Lo show partirà sabato 19 settembre su Rai 1, senza Daniele Scardina e Samuel Peron, i due concorrenti risultati positivi al tampone che ovviamente Milly aspetterà a a braccia aperte una volta guariti. Nonostante questo la conduttrice è andata avanti più forte di prima, pur consapevole del fatto che, qualora dovessero esserci nuovi positivi, fermerà il programma. Una possibilità, per adesso, ma che in futuro potrebbe diventare una scelta tanto dolorosa quanto dovuta.

Carlucci preoccupata per il futuro del programma

“Sono molto preoccupata” non ha mancato di ribadire Milly Carlucci, che ci tiene a condurre in sicurezza per sé stessa e per gli altri il programma di Rai 1. Possiamo dire quindi che il destino di Ballando con le Stelle continua ad essere incerto anche per la padrona di casa. Un situazione inevitabile dopo che l’emergenza sanitaria ha stravolto i palinsesti e le modalità di conduzione, cambiando le carte in tavola. In programma per aprile, posticipato prima a maggio e poi a giugno, finalmente il programma, con tutte le accortezze del caso, non mancherà di andare in onda a settembre.

Peron e Scardina non cacciati ma “panchinati”

“Noi intanto aspettiamo Samuel Peron e Daniele Scardina, non li abbiamo cacciati, ma panchinati” ha specificato poi la conduttrice, che ha anche detto di considerarli infortunati e che prima o poi torneranno negativi e tutti loro del cast saranno pronti ad accoglierli a braccia aperte. Anastasia Kusmina, maestra di Scardina, non sarà presente al primo appuntamento a differenza di Rosalinda Celentano che potrà presenziare e ballare da sola. Insomma, il pubblico aspetta con impazienza la data del 19 settembre, ormai fissata nei palinsesti Rai, che sancirà il destino del celebre programma nel corso dell’emergenza sanitaria.