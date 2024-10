Milly Carlucci “smaschera” Guaccero e Pernice: poi sfida De Filippi

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono senza dubbio tra protagonisti più discussi di quest’edizione di Ballando con le Stelle. I due hanno attirato l’attenzione non solo per l’incredibile talento dimostrato sulla pista da ballo, ma anche per la presunta relazione nata fuori dalle telecamere. Da settimane, infatti, si mormora di un’amicizia “speciale” tra la conduttrice e il suo insegnante di ballo, voce confermata in parte anche dalla stessa Milly Carlucci. Inizialmente, entrambi avevano negato, affermando di essere concentrati solo sulla gara. Nell’ultima puntata dello show di Rai 1, però, si sono ‘sbottonati’, lasciando intendere che il loro rapporto non è più solo professionale.

Nelle ultime ore, il magazine Diva e Donna ha pubblicato delle paparazzate della Guaccero e Pernice, assicurando che i due avrebbero trascorso una notte di fuoco in un hotel. Al settimanale Oggi, invece, è stata la padrona di casa di Ballando con le Stelle a parlare della coppia, rivelando un retroscena su ciò che ha potuto osservare nel dietro le quinte durante queste settimane di trasmissione. “Tra loro c’è grande complicità. Se poi c’è anche altro lo scopriremo vivendo. Anzi, ballando. Comunque io sono l’ultima a sapere le cose”, ha detto la conduttrice.

Anche se la Carlucci non ha aggiunto particolari dettagli, le sue parole fanno comunque rumore, visto che non è solita sbilanciarsi sui gossip dei concorrenti di Ballando. Ormai i dubbi sulla natura del rapporto tra Bianca Guaccero e il ballerino sono sempre meno, e non resta che seguire le prossime puntate dello show di Rai 1 per vedere come si evolverà questa love story.

Milly Carlucci sfida Maria De Filippi: arriva una sua versione di “Amici”

Successivamente, il settimanale Oggi ha lanciato un altro scoop su Milly Carlucci: pare che la Rai stia considerando l’idea di sfidare Maria De Filippi con una propria versione di Amici, coinvolgendo proprio la Carlucci. Si tratterebbe di una sorta di “Amici di Milly“, con protagonisti tutti i talenti che Milly ha aiutato a lanciare in tanti anni di Ballando con le Stelle. Inoltre, resta ancora aperta la possibilità di un ritorno de Il Cantante Mascherato, dopo la sospensione dello scorso anno.

Anche in questo caso, Milly Carlucci non si è sbilanciata più di tanto, esprimendo solo il desiderio di riportare in televisione Il Cantante Mascherato: “Ora l’unica certezza è che nella prima parte del 2025 realizzerò un programma. Ma non so quale sarà la scelta della Rai . Dipendesse da me non avrei dubbi: Il cantante mascherato, con le sue quattro edizioni, può dare ancora molto”.