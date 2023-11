Milly Carlucci: “Sì a Teo giudice. Mio rapporto con Lucarelli? Parlo io”

Ballando con le Stelle travolto dal ciclone Teo Mammucari. Il comico romano, nel bene o nel male (dipende dai punti di vista), sta facendo un gran baccano nel talent del sabato sera di Rai Uno. C’è chi lo ama e chi lo detesta. Sia tra il pubblico, sia in giuria. Milly Carlucci, intervistata da SuperGuidaTv, ha parlato del concorrente e di altri temi caldi del programma. Tra il serio e il faceto l’ex volto de Le Iene, in svariate occasioni, ha assicurato che il prossimo anno avrà un posto come giurato. A sorpresa Milly, rispondendo a una domanda sul tema, non ha escluso che ciò si possa realmente verificare. Inoltre ha chiarito che rapporti ha con Selvaggia Lucarelli.

Nei mesi scorsi alcune indiscrezioni hanno sostenuto che tra la padrona di casa di Ballando con le stelle e la giurata non scorresse buon sangue. D’altra parte nella scorsa edizione la Lucarelli ha lanciato più di un segnale rivolto alla conduttrice, arrivando persino a dire di non sentirsi “tutelata”.

Inoltre la Carlucci ha anche risposto a una domanda in cui le è stato chiesto di chiarire la situazione relativa all’addio di Lino Banfi (il comico pugliese ha lasciato lo show e qualche mugugno c’è stato: che senso ha partecipare se dopo tre puntate si opta per il ritiro?)

Le parole di Milly su Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli

“Teo è davvero straordinario, mi piacerebbe lavorare ancora con lui. Per quanto riguarda il ruolo come giudice, chissà. La nostra giuria è fantastica quindi è ancora tutto prematuro”. Così Milly a proposito dell’ipotesi di vedere nella prossima stagione Mammucari nella veste di giurato. A proposito di coloro che alzano le palette. Con Selvaggia Lucarelli che rapporti ha realmente? Davvero c’è dell’attrito dopo il can can che si è verificato lo scorso anno?

“Per Selvaggia ho una stima infinita. Lo scorso anno c’era stata qualche tensione, più che altro con i colleghi giurati. Si è risolto tutto però con una chiacchierata e un pranzo”.

“Grazie a Lino Banfi” (sarebbe bello sapere cosa c’era scritto sul suo contratto)

Capitolo Banfi. La Carlucci ha dichiarato di aver tentato di trattenere in gara l’attore, senza però riuscirci: “Ci avevo provato a lungo ma poi ho capito che era la scelta giusta. Ringrazierò sempre Lino per averci dato fiducia. Ha dato lustro a Ballando con la sua partecipazione”. Tutto bello, ma sarebbe curioso sapere se nel contratto di Lino c’è qualche clausola particolare visto che solitamente, chi si ritira, deve pagare una penale.

Quell’idea di avere Maria De Filippi come ballerina per una notte

SuperGuidaTv, nel corso dell’intervista, ha ricordato alla conduttrice di Sulmona che lei stessa, qualche anno fa, aveva avuto l’idea di avere ospite nel ruolo di ballerina per una notte la sua diretta rivale, Maria De Filippi. Tale idea è ancora in piedi oppure è sfumata definitivamente? Stando a quanto risposto da Milly, pare che non sia, almeno per ora, la possibilità di vedere in pista ‘Queen Mary’ . “Mi sarebbe piaciuto ma i suoi tanti impegni non lo hanno consentito”, ha spiegato la Carlucci.