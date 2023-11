Lino Banfi si ritira da Ballando: cosa non torna, caso gestito male

Il comico non ha cambiato idea ed ha deciso di lasciare il programma: i conti però non tornano, ecco il motivo

Fine della telenovela Lino Banfi: l’attore ha deciso di abbandonare Ballando con le Stelle. Già la scorsa settimana, durante la diretta, aveva annunciato di avere l’intenzione di ritirarsi per “lasciare spazio ai giovani”. “Cosa altro posso chiedere? Voglio lasciare con lo zucchero sulla bocca”, ha aggiunto. Milly Carlucci era intervenuta, invitandolo a riflettere per una settimana per pensare bene alla scelta da prendere e lasciando intendere che dietro alla scelta di Lino non c’era soltanto una questione di altruismo verso le nuove leve, quanto piuttosto la difficoltà di sostenere allenamenti quotidiani stancati all’età di 87 anni.

“Confermo che non posso continuare per mille ragioni. Sono stato anche male ultimamente. Vado avanti a tre antibiotici al giorno, mi hanno tolto due denti miei e uno non mio. Ho subito un intervento. Tutto per un semino“. Così Banfi nel congedarsi dal programma. “Io non lo sapevo, poi l’ho saputo che è stato male”, ha commentato Milly.

Ballando con le Stelle sia più oculata nella scelta dei concorrenti

Ora, che Banfi sia un mostro di bravura, umanità e rispetto è risaputo. E tutti glielo riconoscono. Per quel che riguarda la decisione di abbandonare il programma di Rai Uno, però, c’è qualcosa da ridire. Ok, si sta facendo tv e spettacolo, ma il discorso è un altro. Se già si inizia un’avventura con l’idea di arrivare fino a un certo punto (lo stesso Bandi ha detto “che si era messo il limite di arrivare al massimo a 3 puntate”), forse è meglio non iniziarla e lasciare il posto a qualcuno che sia in grado davvero di arrivare, eventualmente, fino in fondo.

Come sopra riportato, nella diretta di sabato 11 novembre, Banfi ha anche raccontato di aver avuto problemi con i denti. Pochi giorni fa, però, sempre come poc’anzi accennato, aveva detto di aver deciso ancor prima di iniziare lo show che avrebbe fatto al massimo tre puntate. Insomma, il sospetto è che in qualche modo bisognava organizzare una via di fuga credibile. E si è cercato di salvare il salvabile.

C’è poi da ‘tirare le orecchie’ a Ballando con le Stelle; appare ovvio che un concorrente di 87 anni non può reggere certi ritmi per molto. Una simile situazione era capitata con Al Bano. Pure allora scattò il ritiro dopo tre puntate e la cosa non piacque a molti telespettatori. Abbastanza logico: o si è concorrenti fino in fondo oppure farlo a tempo limitato rischia pure di annacquare la competizione. A ciò va aggiunto che ci sono i ballerini professionisti di Ballando. Altrimenti detto, Alessandra Tripoli avrebbe meritato come tutti i suoi colleghi di poter continuare a gareggiare.

Banfi rimane Banfi, lo ‘scivolone’ del ritiro non intaccherà certo la sua reputazione. Però Ballando è bene che gestisca in modo differente certi personaggi. E sarebbe opportuno che prendesse scelte relative al cast meno azzardate.