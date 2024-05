Milly Carlucci rompe il silenzio su Samuel Peron: cos’ha detto

È ormai passato qualche mese da quando hanno iniziato a rincorressi voci sempre più insistenti sulla volontà di Samuel Peron di abbandonare Ballando con le stelle per dedicarsi ad altri progetti. Stando a quanto vociferato negli ultimi mesi, il ballerino potrebbe aver scelto di lasciare il programma a causa dell’età e per dedicarsi a pieno alla sua famiglia, in particolare al piccolo Leonardo.

A quando pare però, Samuel Peron non ha alcuna intenzione di dire addio al mondo dello spettacolo tant’è che, recentemente è sbarcato in Honduras per partecipare al reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria, l’Isola dei Famosi. Insomma, un bel colpo basso secondo alcuni, dal momento che non solo il ballerino avrebbe deciso di continuare la sua carriera in televisione, ma ha deciso di farlo addirittura passando alla concorrenza. La sua partecipazione al reality honduregno non è andata giù a molti e in primis, a quanto pare, alla stessa Milly Carlucci.

La celebre conduttrice, che si appresta a tornare in televisione con un nuovissimo programma, l’Acchiappatalenti, ha rilasciato per l’occasione un’intervista al settimanale Nuovo TV, nella quale ha dato un suo giudizio sulla decisione del ballerino e ha anche svelato un suo sogno per la prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Le parole di Milly Carlucci su Samuel Peron

Già nel momento in cui era stata data comunicazione della presenza di Samuele Peron nel cast de l’Isola dei Famosi, molti avevano iniziato a pensare che il noto ballerino non avrebbe più fatto ritorno nel talent show di Rai Uno. Insomma, sebbene il reality honduregno termini a giugno, Peron non avrebbe comunque avuto il tempo giusto per riprendere gli allenamenti e preparasi a prendere parte alla prossima edizione di Ballando, la cui messa in onda è prevista per il prossimo settembre.

In ogni caso, ammesso che il ballerino potesse riuscire in questa impresa, sembra che la padrona di casa non sia della stessa idea e infatti, proprio nel corso dell’intervista a Nuovo Tv, Milly Carlucci ha commentato così la partecipazione del suo ex pupillo al reality show di Canale 5: “Faccio un in bocca al lupo a Samuel all’Isola, dato che il suo percorso come insegnante a Ballando da noi si è concluso“.

Uno dei motivi chepotrebbe aver portato la Carlucci ad prendere questa decisione potrebbe essere il fatto che la conduttrice è da sempre molto ferrea su un requisito base dei protagonisti del programma: non vuole che nel cast vi siano personaggi che hanno già partecipato a un reality show.

L’unica cosa certa per ora è che Samuel Peron è ufficialmente fuori dal programma e a questo punto rimane solo più da chiedersi chi sarà ad accoglierne il testimone. Infatti, c’è da dire che ormai è quasi impossibile trovare personaggi noti che non annoverino almeno una partecipazione a un reality nel loro curriculum.

I sogni di Milly su Mara Maionchi

Dopo aver parlato del nuovo programma, l’Acchiappatalenti, anche andrà in onda a partire dal 10 maggio su Rai Uno, Milly Carlucci è tornata sul tema di Ballando con le stelle e ha rivelato un suo grande desiderio per la prossima edizione del talent show. La presentatrice ha infatti affermato di voler vedere Mara Maionchi esibirsi sulla pista da ballo più famosa d’Italia: “Per adesso è presto per parlare di cast, però posso dire che mi piacerebbe tanto avere Mara Maionchi a Ballando con le Stelle. Penso che sarebbe una cosa molto bella”.

Insomma, vedremo nei prossimi mesi se la produttrice discografica, attualmente nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni sul conto di Tiziano Ferro, deciderà o meno di accontentare Milly Carlucci.