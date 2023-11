Milly Carlucci: “Rissa a Ballando, parlo io”. Ma viene sbugiardata

Milly Carlucci rompe il silenzio sul caso Teo Mammucari e Antonio Caprarica. DavideMaggio.it ha rivelato che sabato scorso i due sono arrivati quasi alle mani, oltre a essersi insultati a telecamere spente. Da quando è trapelato il retroscena se ne è parlato parecchio. Nelle scorse ore è intervenuta anche la padrona di casa di Ballando con le Stelle, tramite un video postato sui social. La conduttrice di Sulmona ha minimizzato la vicenda, accusando testate e siti di aver fatto titoli fantasiosi. DavideMaggio, che ha dato la news in esclusiva, ha risposto in modo piccato alla Carlucci, la cui versione, in effetti, pare non tornare.

Ma si proceda con ordine. Questo il commento di Milly sull’episodio con protagonisti il comico e Caprarica:

“Sono apparsi titoli che parlano di una rissa ed è chiaro e lo so molto bene che i titoli da quando esiste la comunicazione sono fatti per colpire la fantasia. Però ristabiliamo la realtà dei fatti, perché dietro alla parola rissa c’è un comportamento che ovviamente se vero non potrebbe essere condiviso e giustificato. Noi abbiamo il filmato di ciò che è successo nella sala delle stelle. In verità c’è stata una discussione durata un minuto o poco più tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Certo, una discussione con toni accesi, nei limiti di una dialettica dove non sono nemmeno volate parolacce. Detto questo i toni erano da spogliatoio tra due uomini che si sono confrontati. Si è chiuso l’episodio e basta. Fa parte della vita degli spogliatoi. Vi risulta che negli spogliatoi del calcio e del basket non si discuta? Succede anche nelle redazioni e ovunque. Nell’essere vivace era ancora nei limiti della civiltà. Lino Banfi avrebbe detto che sono due bravi raghezzi. Li amo entrambi perché sono grandi personaggi e delle belle persone”.

DavideMaggio, tramite un tweet, ha così replicato alla conduttrice: “Milly adorata, visto che l’italiano credo di conoscerlo discretamente e visto pure che la notizia l’ha lanciata il mio sito scrivendo di ‘rissa sfiorata’, grazie per aver confermato la notizia”.

Cosa non torna dell’intervento di Milly Carlucci

Dunque non è accaduto nulla di che? I siti si sono inventati tutto? Ohibó che fantasia. Peccato che i conti non tornano. E non perché lo dice la stampa cattiva, ma perché lo sostiene chi nella Sala delle Stelle c’era. Lorenzo Tano ha parlato ai microfoni del programma La volta buona e non ha affatto detto che non è accaduto nulla di che. Anzi ha lasciato intendere il contrario, aggiungendo che determinate situazioni non fanno per lui tanto che ha abbandonato l’aula andandosi a bere un caffè mentre si consumava la lite.

E, udite udite, pure Caprarica, il diretto interessato, intervistato proprio da DavideMaggio.it dopo che la Carlucci ha postato il video in cui ha minimizzato il tutto, ha dichiarato che ha pensato addirittura di abbandonare il programma dopo il confronto acceso avuto con Mammucari in quanto ha ritenuto che è venuto a mancare il rispetto.

Insomma, non pare proprio che il clima sia quello da tarallucci e vino descritto da Milly. Chissà perché perdura da parte di molti personaggi televisivi l’abitudine di far finta che vada sempre tutto bene anche quando è evidente che non sia così. Eppure il pubblico e chi segue professionalmente il mondo del piccolo schermo non hanno l’anello al naso.