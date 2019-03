Ballando con le Stelle: Milly Carlucci ricorda Sandro Mayer e Bibi Ballandi

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è iniziata in ricordo di Sandro Mayer. Prima di aprire le danze Milly Carlucci ha voluto omaggiare il giornalista e direttore di Di Più scomparso qualche mese fa. Per molto tempo, e fino allo scorso anno, Mayer è stato parte integrante del cast del varietà di Rai Uno. “Quest’anno non abbiamo con noi una persona con cui abbiamo condiviso un bellissimo tratto della nostra strada, Sandro Mayer, il nostro mitico commentatore a bordo campo”, ha dichiarato la presentatrice a inizio puntata, trattenendo a fatica le lacrime. “Abbiamo deciso di ritirare la sua maglietta, come nello sport, e quest’anno il suo ruolo non ci sarà”, ha aggiunto la Carlucci, che ha poi ricordato pure il produttore Bibi Ballandi.

Non ci sarà un altro commentatore a bordo campo a Ballando

Il posto di commentatore a bordo campo non sarà occupato da nessuno dopo la morte improvvisa di Sandro Mayer. A Ballando con le Stelle è stata però introdotta una nuova figura, quella del custode del tesoretto. Incarico assegnato ad un altro giornalista Rai: Alberto Matano.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle 2019

I concorrenti e i vari abbinamenti di Ballando con le Stelle 2019:

-Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro;

-Angelo Russo e Anastasia Kuzmina;

– Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi;

– Marco Leonardi e Mia Gabusi;

– Enrico Lo Verso e Samanta Togni;

– Ettore Bassi e Alessandra Tripoli;

– Jonathan e Kevin Sampaio e Lucrezia Lando;

– Milena Vukotic e Simone Di Pasquale;

– Lasse Matberg e Sara Di Vaira;

– Manuela Arcuri e Luca Favilla;

– Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen;

– Marzia Roncacci e Samuel Peron.