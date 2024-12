Milly Carlucci, replica netta su Mariotto: poi loda la Bruganelli

Milly Carlucci rompe il silenzio dopo la chiacchieratissima puntata di Ballando con le stelle andata in onda lo scorso sabato, 30 novembre. Quest’anno lo show non ha deluso in quanto a colpi di scena: tra infortuni, battibecchi con i giudici e storie d’amore sbocciate in pista, c’è stato veramente di tutto. Ma, gli eventi degli ultimi giorni hanno superato ogni aspettativa. La vicenda più discussa riguarda sicuramente Angelo Madonia, che è stato clamorosamente allontanato dal programma, accusato di non essere stato un buon maestro per Federica Pellegrini, mettendola in difficoltà con i giudici e anteponendo spesso la sua vita privata, inclusa la relazione con Sonia Bruganelli, alla gara.

Al suo posto, Milly Carlucci aveva deciso di richiamare uno dei volti storici del programma, Samuel Peron. Tuttavia, a un giorno dalla diretta, Peron si è infortunato, ritrovandosi con le stampelle e impossibilitato a ballare al fianco di Federica Pellegrini. Nel frattempo, anche Nina Zilli si è trovata nella stessa situazione. La cantante, già reduce da un infortunio nelle settimane precedenti, era pronta a giocarsi il ripescaggio insieme a Pasquale La Rocca, ma ha dovuto fermarsi. A quel punto, la soluzione è stata unire La Rocca e la Pellegrini, formando una nuova coppia a poche ore dalla puntata. In un’intervista rilasciata a Chi, Milly Carlucci ha raccontato l’ultima folle settimana di Ballando con le stelle:

Questa è l’edizione della resistenza a oltranza contro tutto e tutti gli imprevisti, gli infortuni, le svolte della vita. Quel pomeriggio non lo dimenticherò mai. Ero come un naufrago che vedeva da lontano la barca dei soccorsi quando nel giro di poche ore si sono infortunati sia Peron che Nina Zilli. Così ho preso il maestro di Nina, Pasquale La Rocca, e l’ho messo con la Pellegrini. Due agonisti che si sono trovati subito.

A tal proposito, ha definito la Pellegrini “una vera campionessa” per il modo in cui è riuscita a mantenere la lucidità nonostante tutti questi imprevisti. Non sono mancate parole di elogio anche per Sonia Bruganelli, una delle concorrenti più controverse e polemiche di quest’edizione, eliminata definitivamente la scorsa puntata:

Al di là del suo carattere e delle polemiche, è stata una combattente. Tanto di cappello di fronte a una donna che con tre costole rotte va avanti a ballare. Voglio rendere omaggio alla sua forza di volontà che la mette nel novero delle campionesse sportive.

L’addio di Madonia e l’infortunio di Samuel Peron non sono stati gli unici imprevisti di sabato 30 novembre. A sorprendere tutti è stata l’uscita improvvisa di Guillermo Mariotto dallo studio, proprio dopo l’esibizione della ballerina per una notte, Amanda Lear. Inizialmente si temeva un malore, ma si è poi scoperto che si era allontanato per un urgente impegno di lavoro, dovendo recarsi nella sede della maison Gattinoni in piena notte per gestire un ordine importante. Intervistata da Chi, Milly Carlucci ha finalmente detto la sua su questo colpo di scena:

È stato un fulmine a ciel sereno. Al principio abbiamo pensato a una “mariottata” teatrale. Dopo che ha abbracciato Amanda, è sparito con lei. Facevo cenni per capire dove fosse finito, e da dietro le quinte mi dicevano “È in zona interviste con Amanda, tornerà”. Non si vedeva, poi mi hanno detto “Ha preso il motorino e se n’è andato”. Ma non so ancora perché l’abbia fatto. Domenica ho riposato tutto il giorno, ho staccato. Gli ho lasciato il tempo per riprendersi. Ci vogliamo un bene immenso, sono la sua seconda mamma. E una mamma ti deve dire le cose come stanno.

Dunque, il futuro di Guillermo Mariotto al tavolo della giuria di Ballando con le stelle rimane ancora incerto e la verità si scoprirà solo sabato 14 dicembre, quando lo show tornerà in onda dopo una settimana di pausa. Un’edizione, questa, piena di sorprese e tensioni, ma che, allo stesso tempo, è stata particolarmente interessante per Milly Carlucci: “Sono stanchissima, perché sono umana. Ma è stato entusiasmante, di fronte alle difficoltà, ti sale l’adrenalina. La regina dell’imprevisto? Direi piuttosto la sopravvissuta. Il mio scopo era rimanere in piedi perché quando hai il fuoco dentro, devi correre in avanti”.