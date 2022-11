Milly Carlucci ha rotto finalmente il silenzio sul caso Enrico Montesano, che ha fatto chiacchierare tutta l’Italia per una settimana intera. Per aver sfoggiato una maglietta fascista durante le prove con Alessandra Tripoli l’attore è stato squalificato dalla Rai da Ballando con le Stelle 2022. Nel corso della settima puntata la conduttrice ha fatto un lungo discorso che molti hanno approvato mentre ad altri non è piaciuto.

Cosa ha detto Milly Carlucci su Enrico Montesano

Dopo aver chiamato accanto a sé la ballerina Alessandra Tripoli Milly Carlucci ha spiegato:

“Questa è la nostra azienda, la mia Rai, la Rai che tutti noi amiamo. E quindi qualsiasi decisione la Rai prenda noi ci uniformiamo alle decisioni della Rai perché sono prese a ragion veduta. Chiaramente poi c’è anche il lato umano. Come direttore artistico sono dispiaciuta di non vedere Enrico e Alessandra su questa pista. Il loro contributo artistico è importante, hanno sempre fatto cose meravigliose”

Milly Carlucci – che ha dunque ribadito che la scelta della squalifica di Enrico Montesano è dipesa dalla Rai e non da Ballando con le Stelle – ha poi affermato di aver sentito telefonicamente l’ex concorrente:

“Enrico mi ha detto che è dispiaciuto di tutto quello che è successo, chiede scusa a tutti, se ha offeso i telespettatori a casa. Io credo alla sua buona fede”

La conduttrice di Ballando con le Stelle ha precisato:

“Noi siamo una squadra formata da due entità: c’è il gruppo Rai e il gruppo Ballandi. Ma noi siamo una sola famiglia, formata da persone perbene, che hanno rispetto delle persone a casa. Il rispetto del pubblico è nel Dna della Rai. Non è possibile che qualcuno si possa offendere per questa pista. Se è successo chiedo scusa a tutti”

Milly Carlucci ha infine fatto esibire Alessandra Tripoli, nella coreografia omaggio a Gabriella Ferri che l’insegnante di ballo stava preparando con Enrico Montesano. Al posto dell’attore il ballerino e marito di Alessandra Luca Urso (che qualche spettatore ha chiesto via social network di vedere nei panni di maestro il prossimo anno a Ballando con le Stelle).

Le ultime parole di Enrico Montesano

Nei giorni scorsi Enrico Montesano ha puntualizzato di non avere alcuna simpatia fascista e di essere un collezionista di t-shirt storiche. Secondo la star del cult Febbre da cavallo qualcuno avrebbe fatto di tutto per farlo fuori. Per questo Montesano ha deciso di difendersi con l’aiuto del suo avvocato di fiducia per preservare la sua onorabilità.

La partecipazione di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle è stata contestata fin dall’inizio per via della sue posizioni contro i vaccini anti Covid. Una polemica che non è mai stata accennata nel dancing show, dove Montesano si è subito fatto notare per il suo naturale talento in pista.

Tra i concorrenti più bravi di questa edizione Enrico è stato costretto a rinunciare alla gara. Ovviamente non potrà accedere al ripescaggio prima della finale – in onda il prossimo venerdì 23 dicembre – e nessun altro concorrente prenderà il suo posto.