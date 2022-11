Non si placa la polemica su Enrico Montesano e la squalifica a Ballando con le Stelle 2022. L’attore è stato fatto fuori dalla Rai dopo che si è presentato in sala prove con una maglietta fascista. Secondo le ultime indiscrezioni, poi, durante gli allenamenti l’attore avrebbe addirittura fatto il saluto romano davanti alle telecamere. Gossip prontamente smentiti dalla ballerina Alessandra Tripoli, insegnante di danza di Montesano, che ha precisato che il suo allievo aveva alzato il braccio per una coreografia tratta dal musical The Greatest Showman.

Enrico Montesano smentisce il saluto romano

Dopo che la notizia è rimbalzata di sito in sito Enrico Montesano è sbottato e ina intervista per l’Adnkronos ha fatto il punto della situazione:

“Adesso avrei fatto addirittura il saluto romano? Ora basta. Tu mi puoi offendere in tutti i modi ma l’etichetta di ‘nostalgico’ no, non la accetto. Così tu distruggi la reputazione di una persona. Questa etichetta la restituisco al mittente, non la tollero e mi incavolo di brutto. È offensivo, denigratorio, mi devono chiedere scusa per questo danno. Mi devono riabilitare. Sono loro che offendono me”

Il 77enne ha aggiunto:

“È accaduto esattamente il contrario di quello che vogliono far passare. Io scherzavo durante le prove, era un passo di danza che terminava con il braccio alzato, ma io ho detto ad Alessandra, la ballerina, ‘no, questo meglio che non lo facciamo, potrebbe essere equivocato’, ed ho chiuso il pugno. Il video mostra chiaramente che le cose sono andate come sto dicendo io. Ci sono delle persone che vivono di pettegolezzo sulla rete, e diffondono, spu****ano e massacrano. Non si può distruggere la reputazione di una persona impunemente. Adesso veramente basta”

“Nessuna comunicazione da parte della Rai”

Enrico Montesano ha inoltre rivelato di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della Rai circa la sua espulsione a Ballando con le Stelle. L’artista ha appreso tutto dalle agenzie di stampa. Ha pertanto ricordato di non aver fatto nulla di male ma di aver indossato una t-shirt che ancora oggi viene venduta come gadget storico:

“Non è vietato mettersi quella maglietta, è in vendita ovunque in tutta Italia, è un gadget storico. Questi simboli sfilano nelle parate, di fronte ai presidenti della Repubblica, da Ciampi e a Napolitano. De che stamo a parlà? Forse i motivi erano altri per farmi fuori. Certi leoni e leonesse da tastiera la devono smettere di infangare impunemente travisando i fatti. Diciamo che è stata una ‘maglietta di distrazione di massa’”

L’assordante silenzio di Milly Carlucci

Sulla questione non si è ancora espressa Milly Carlucci: da giorni la conduttrice è in un assordante silenzio stampa. Parlerà direttamente nel corso della prossima puntata di Ballando con le Stelle in onda su Rai Uno sabato 21 novembre? O preferirà non aggiungere altre parole alla vicenda? Nessun commento neppure da parte degli altri giurati dello show, ad eccezione di Selvaggia Lucarelli che è stata tra l’altro la prima ad accorgersi – e denunciare su Twitter – della maglietta fascista di Montesano.

Intanto pare certo che nessuna coppia prenderà il posto di Enrico Montesano e Alessandra Tripoli che, data la squalifica, non potranno neppure tentare al ripescaggio che ci sarà prima della finale prevista per il prossimo venerdì 23 dicembre.

A causa dei Mondiali in Qatar, infatti, Ballando con le Stelle 2022 subirà alcune variazioni in palinsesto: finirà più tardi del previsto e molte puntate andranno verranno trasmesse di venerdì anziché di sabato.