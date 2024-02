Milly Carlucci, nuovo show: svelato il nome. Ecco come si chiamerà

Dopo la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle (chiusasi lo scorso 23 dicembre), Milly Carlucci si prepara a tornare con un nuovo show. Non dovrebbe essere il Cantante Mascherato, che ha quanto pare ha chiuso i battenti, bensì un programma dal format simile a quello di Tu sì que vales, con una gara tra artisti dilettanti di ogni genere.

Nuovo show di Milly Carlucci: anticipato il nome

Alcune indiscrezioni avevano già svelato i primi presunti dettagli sullo show, ma nella giornata di martedì 20 febbraio è stato TvBlog ad aggiungerne altri. Il sito, in particolare, ha anticipato che il nome del nuovo programma di Milly Carlucci dovrebbe essere L’acchiappa talenti. In gara, stando a quanto si legge, dovrebbero esserci almeno cinque celebrità, che avranno proprio il ruolo di trovare talenti, presentando artisti in erba (provenienti da vari campi del mondo dello spettacolo) alla giuria e al pubblico a casa. I telespettatori pare potranno votare i suddetti artisti, che dovrebbero esibirsi in diretta e in prima serata su Rai 1, attraverso social e televoto.

Il nuovo show di Milly Carlucci dovrebbe essere prodotto in collaborazione con la società di produzione Fremantle, articolandosi tra le quattro e le cinque puntate (la scelta dipenderà, a quanto pare, dagli spazi che Rai 1 avrà in quel periodo). Per quanto riguarda, invece, il periodo di messa in onda, dovrebbe essere nei venerdì di maggio.

I vip in giuria direttamente da Ballando con le Stelle: i nomi

Per quanto riguarda i vip che dovrebbero prendere parte al nuovo show di Milly Carlucci, precedenti indiscrezioni avevano fatto qualche nome. Tra coloro che dovranno aiutare i dilettanti potrebbe esserci Flavio Insinna, che aveva già presto parte al Cantante Mascherato. Per quanto riguarda la giuria, pare che Milly possa pescare i suoi vip da Ballando con le Stelle, affidando questo ruolo a tre dei protagonisti dell’edizione appena conclusa: Wanda Nara, Simona Ventura e Teo Mammucari. Al momento, ad ogni modo, siamo nel pieno campo delle indiscrezioni e bisognerà attendere per avere conferme ufficiali in merito a quello che sarà il nuovo show di Milly Carlucci.