Milly Carlucci, nuovo show in stile Tsqv: nome forte in giuria, chi è

Come anticipato alcuni giorni fa da Dagospia, Il Cantante mascherato è stato ufficialmente cancellato. Dopo ben quattro edizioni, il noto varietà, con Vip travestiti per essere irriconoscibili, non tornerà sul piccolo schermo nella primavera del 2024. Alla base della decisione della Rai ci sarebbero due motivazioni principali: gli ascolti troppo bassi e i costi da sostenere troppo alti. Tuttavia, pare che Milly Carlucci non resterà comunque a mani vuote. Dopo l’imminente chiusura di Ballando con le stelle, la cui finale andrà in onda sabato 23 dicembre, la Carlucci e il suo team inizieranno a lavorare subito per un nuovo progetto televisivo. Ma, di cosa si tratta esattamente?

Il nuovo show di Milly Carlucci

TvBlog ha anticipato che Milly Carlucci potrebbe tornare in primavera con un nuovo programma, per l’esattezza con un talent show. A quanto pare, la trasmissione avrà come protagonisti diversi artisti chiamati a mostrare i loro talenti: ci saranno dunque cantanti, attori, prestigiatori, mentalisti, giocolieri, comici, trapezisti, atleti e qualsiasi altro tipo di forma artistica. Insomma, un nuovo show il cui stile riprenderebbe quello di Tu si que vales. A giudicarli, poi, ci sarebbe una giuria di eccezione, i cui voti si uniranno a quelli social del pubblico.

Inoltre, in questo talent ci sarà una novità particolare: i vari artisti saranno guidati da quattro celebrità che si trasformeranno nei loro “talent scout“. In questo modo, la gara non sarà solamente tra i concorrenti, ma anche tra i personaggi famosi, che si sfideranno su chi sarà più bravo a trovare i migliori talenti votati da pubblico e giuria. Al momento, non è stato ancora definito un nome per la trasmissione e non si sa ancora chi si siederà dietro il tavolo della giuria.

Tuttavia, per quanto riguarda i talent scout, TvBlog ha svelato due dei quattro volti che potrebbero ricoprire il ruolo. Il primo pare essere Teo Mammucari, grande protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Insieme a lui, poi, potrebbe esserci Flavio Insinna, il quale ha già preso parte a Il Cantante Mascherato. Inoltre, al momento, l’attore sarebbe rimasto a mani vuote dopo la decisione della Rai di affidare la conduzione de L’Eredità a Marco Liorni.

Dunque, queste le notizie che si sanno fino ad ora riguardo questo misterioso progetto, il cui meccanismo è ancora da definire. Per quanto riguarda la data di messa in onda, pare che la prima puntata si protrarrà fino a maggio. Stando a quanto annunciato da TvBlog, si tratterà di cinque appuntamenti, che verranno trasmessi il venerdì in prima serata su Rai 1, rigorosamente in diretta.