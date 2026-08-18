Milly Carlucci, la sorella Gabriella: “Selvaggia Lucarelli ha fatto bene a lasciare Ballando, ecco perché”

Selvaggia Lucarelli ha fatto le valige e ha abbandonato il suo ruolo in giuria a Ballando con le Stelle. La giornalista è passata a Mediaset. L’azienda di Cologno Monzese le ha affidato la conduzione de L’Isola dei Famosi e il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Un’offerta assai allettante a cui era difficile dire di no. Per Milly Carlucci un problema non da poco, perché, piaccia o no, la scrittrice era l’anima della giuria. Gabriella Carlucci, sorella della conduttrice di Sulmona, intervistata dal magazine Gente, ha detto la sua sulla scelta di Lucarelli. Senza mezzi termini ha dichiarato che ha fatto bene a levare le tende dal popolare talent show del sabato sera di Rai 1, che aprirà i battenti il prossimo 3 ottobre.

Gabriella Carlucci d’accordo con la decisione di Selvaggia Lucarelli di lasciare Ballando con le Stelle

“Ha avuto la possibilità di evolvere, diventando conduttrice. Mi dispiace per Milly, ma ha fatto benissimo ad accettare. Del resto la giuria è importante, ma il vero fulcro della trasmissione sono i concorrenti”. Così Gabriella Carlucci ha commentato l’addio al programma di Selvaggia Lucarelli. D’altra parte anche Milly sembra aver compreso la scelta dell’ex giurata. Quando di recente le è stato chiesto un commento sulla questione, senza disappunto ha spiegato che Selvaggia ha optato per un “percorso diverso”.

Gabriella ha poi rivelato che i suoi concorrenti preferiti sono stati Fabio Fognini e Teo Mammucari. Tornando alla composizione della giuria, la sorella Milly deve trovare presto una quadra. Oltre a sostituire Lucarelli (il nome più quotato al momento è quello di Barbara D’Urso), dovrà probabilmente anche individuare qualcuno che rimpiazzi Fabio Canino, altro giurato dato per partente.

“È tutto top secret, c’è una lista di papabili sulla quale vige il massimo riserbo. Io mi sono permessa di suggerire un nome. Un uomo molto intelligente, per di più bello, il che non guasta. Lo conoscete tutti ma non vi dico chi è perché brucerei la candidatura”, ha spiegato ancora sulle colonne di Gente Gabriella Carlucci, tratteggiando un profilo che sembra ricordare molto quello di Alberto Matano. E non a caso da giorni si sussurra che il conduttore de La vita in Diretta potrebbe passare dal tesoretto al tavolo dei giurati.

Milly Carlucci non lascerà mai la Rai per Mediaset: parola della sorella Gabriella

A Gabriella è infine stato domandato se un giorno la sorella potrebbe mai lasciare la Rai per passare a Mediaset. “È un’istituzione e la padrona indiscussa del sabato sera. Mamma Rai non se la farebbe soffiare da sotto il naso e lei non farebbe l’errore di voltare le spalle”, ha chiosato. In altre parole, Milly non avrebbe alcuna intenzione di abbandonare mamma Rai.