Ballando con le Stelle, ufficializzato il primo vip e i 5 nomi ufficiosi della giuria: chi esce e chi entra

Ballando con le Stelle, attraverso un post social, ha ufficializzato la partecipazioni allo show di Alessandro Matri. L’ex calciatore farà parte del cast di concorrenti. Sul profilo Instagram del programma, nella tarda mattinata di sabato 8 agosto, è apparso un video in cui Matri prende una lezione di danza dalla compagna Federica Nargi, che nel talent danzante condotto da Milly Carlucci si mise in gioco nel 2024. Nella simpatica clip, si vede l’ex velina dare delle dritte al 41enne, le cui movenze sono piuttosto impacciate. “Portate pazienza”, chiosa Matri nel filmato. Ha trovato quindi conferma l’indiscrezione di Dagospia, che aveva annunciato che l’ex attaccante di Milan e Juventus sarebbe sceso in pista. Aggiornamenti anche per quanto riguarda la giuria, che nella nuova stagione sarà in parte rivoluzionata.

Ballando con le Stelle: ecco la giuria ufficiosa

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’AdnKronos e rilanciate da Trash Italiano, due componenti su cinque della giuria saranno sostituiti: vale a dire Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. La prima si è accasata a Mediaset; al secondo si mormora che Carlucci abbia offerto il ruolo da concorrente. Ma non sarebbe stato accettato. Al posto della giornalista dovrebbe essere ingaggiata Barbara D’Urso, mentre Canino dovrebbe essere sostituito da Alberto Matano, che lascerebbe il ruolo di custode del tesoretto. Dunque, dovrebbe essere così formata la giuria del 2026:

Guillermo Mariotto;

Ivan Zazzaroni;

Carolyn Smith;

Barbara D’Urso;

Alberto Matano.

Al tesoretto, se lascia Matano, chi andrà? I nomi caldi sono quelli di Francesca Fialdini e Lucio Presta.

Alessandro Matri nel cast e gli altri possibili concorrenti: Paolo Belli fuori dal programma

Per quanto riguarda il resto del cast, secondo le ultime indiscrezioni, a far compagnia ad Alessandro Matri dovrebbero esserci Aurora Ramazzotti, Noemi Bocchi, Anna Safroncik, Simone Susinna e Alberto Ravagnani. Dopo anni, dovrebbe lasciare la trasmissione Paolo Belli: per diverse stagioni il cantante ha presidiato la “Sala delle stelle”, mentre lo scorso anno ha partecipato al talent come concorrente. Nelle scorse settimane, Belli è rimasto coinvolto in uno spinoso caso di cronaca: mentre era in bici si è scontrato con un pedone, che è deceduto.

Sulla vicenda sono in corso le indagini. Alcune indiscrezioni hanno sostenuto che l’addio a Ballando non sarebbe stato deciso per questo episodio. La decisione sarebbe stata presa mesi prima.