Ballando con le Stelle 2026, i nomi “caldi” del cast e della nuova giuria: “Fialdini al tesoretto”

Pochi giorni fa Milly Carlucci ha annunciato che il cast di Ballando con le Stelle 2026 è stato chiuso. Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha contestato in parte la dichiarazione della conduttrice di Sulmona, affermando che “il cast è ancora aperto”. Il giornalista ha inoltre raccontato altri retroscena, scrivendo come dovrebbe essere composta la giuria, oltre a far trapelare alcuni nomi importanti che, a suo dire, dovrebbero mettersi in gioco come concorrenti.

Ballando con le Stelle cast: i nomi caldi

Nelle scorse ore Dagospia ha anticipato che dal 3 ottobre, giorno in cui debutterà la nuova stagione di Ballando con le Stelle, dovrebbero scendere in pista Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Noemi Bocchi e Alberto Ravagnani. Parpiglia, a questi nomi, ha aggiunto quelli di Ornella Muti, Monica Guerritore e Manuela Moreno (giornalista de La Vita in Diretta Estate). Sarebbero in forse invece Anna Safroncik, uno storico inviato di Striscia la Notizia (di cui non è stato fatto il nome) e Simone Susinna.

Parpiglia, in tempi non sospetti, aveva spiegato che nel cast avrebbero potuto entrare anche Flavia Pennetta e Romina Power. Le due trattative, sempre secondo quanto riportato dal giornalista, non sarebbero andate a buon fine per la “troppa differenza fra domanda e offerta”. Non dovrebbe far parte dei concorrenti nemmeno Mario Ermito, nome che nelle scorse settimane era stato anticipato da Vanity Fair.

Francesca Fialdini al posto di Alberto Matano: l’indiscrezione

Parpiglia ha anche sostenuto che Francesca Fialdini, che lo scorso anno è stata una concorrente, tornerà nel popolare talent show del sabato sera di Rai 1 nel ruolo di custode del tesoretto, andando a sostituire Alberto Matano, che dovrebbe approdare in giuria. “Il colpo di Milly Carlucci è proprio Francesca Fialdini – si legge nella newsletter del giornalista – Sarà lei la custode del tesoretto. Un ruolo che potrebbe condividere con Lucio Presta. Quindi doppio tesoretto in vista o, per Presta, una posizione studiata ad hoc?”.

La giuria: in arrivo Alberto Matano e Barbara D’Urso

Per anni Milly Carlucci ha mantenuto inalterata la giuria. Per la prossima stagione è stata costretta a cambiare, in quanto Selvaggia Lucarelli se ne è andata. Anche Fabio Canino non dovrebbe più sedersi dietro al bancone. I due ex giurati dovrebbero essere rimpiazzati da Alberto Matano e Barbara D’Urso anche se quest’ultima, come ha scritto ancora Parpiglia, non avrebbe ancora firmato alcun contratto: “Sul tavolo ci sono nodi contrattuali non banali: la richiesta di un cachet importante, la questione camerini e un hotel costoso, in centro a Roma, per tutta la durata del programma”. “Trattativa lunga, telefonate, limature. Ma la sensazione è una sola: l’accordo si chiuderà. I capricci passano. Le volontà restano“, ha concluso.