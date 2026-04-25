Milly Carlucci, la frase a sorpresa che non farà piacere a Stefano De Martino: stoccata su Sanremo

Milly Carlucci a tutto campo. La conduttrice di Sulmona, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano torinese La Stampa, si è espressa su vari argomenti televisivi: dalla decisione Rai di affidare il Festival di Sanremo 2027 a Stefano De Martino, alle scelte relative alla giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle, fino al caso spinoso che vede contrapposti Mediaset e Barbara D’Urso, con quest’ultima che ha denunciato l’azienda per cui ha lavorato per oltre un ventennio. Carlucci ha anche confermato le recenti indiscrezioni che hanno riferito di una trattativa in corso per portare il giornalista Giuseppe Cruciani nella giuria dello show danzante del sabato sera di Rai 1.

Milly Carlucci e la stilettata indiretta a Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027

Capitolo Festival di Sanremo. In queste settimane si sono sprecati i complimenti per De Martino. Molti lo ritengono il conduttore giusto per dare una ventata di novità alla kermesse. Milly ha invece lasciato intendere che avrebbe optato per una soluzione differente. Una sorta di stoccata indiretta all’ex marito di Belen Rodriguez: “Mi spiace che da un po’ di tempo non ci sia una conduzione al femminile anche se si tratta di una fisiologica alternanza: non dimentichiamo che abbiamo avuto grandi padroni di casa, come Antonella Clerici e Simona Ventura”.

“L’idea di Elisa come direttrice artistica sarebbe stata sicuramente una scelta interessante”, ha aggiunto Carlucci. Una frase che difficilmente farà piacere al collega della Rai.

Giuria di Ballando con le Stelle: le risposte su Cruciani e Selvaggia Lucarelli

Ballando con le Stelle tornerà in onda tra settembre e ottobre 2026. Uno dei temi caldi è la presenza o meno di Selvaggia Lucarelli in giuria, dopo che la giornalista è stata anche ingaggiata da Mediaset per commentare il Grande Fratello Vip attualmente in onda su Canale 5. “Stimo molto Selvaggia e ci vogliamo un gran bene – ha dichiarato -. Prima della sua avventura a Mediaset ci siamo sentite e le ho fatto il mio in bocca al lupo. Lei è una colonna fondamentale della giuria di Ballando, ma per ora sono concentrata sulla ricerca dei concorrenti: per il resto se ne riparla a settembre”.

Milly ha anche risposto su Giuseppe Cruciani, vulcanico conduttore del programma radiofonico La Zanzara. Di recente si è sussurrato che potrebbe essere ingaggiato in giuria. Cosa c’è di vero? “Diciamo che ci sono tentativi di dialogo in corso. In realtà è da anni che ci sentiamo, ci annusiamo ma poi non concretizziamo. Vedremo”.

Il commento sul caso Barbara D’Urso e Mediaset

Nei giorni scorsi è emerso che Barbara D’Urso ha denunciato Mediaset. “È una sua questione giudiziaria su cui è bene non fare pettegolezzi”, ha premesso Carlucci, che non ha alcuna intenzione di alimentare ulteriormente le polemiche. “Mi spiace sempre – ha aggiunto – quando vedo un talento buttato via non per sua colpa, ma semplicemente perché il sistema vive di meteore e corre troppo veloce”. “Non lasciare indietro nessuno è un valore per me fondamentale, soprattutto se applicato a professionisti di questo calibro”, ha concluso Milly, rimarcando una volta di più l’apprezzamento nutrito nei confronti della collega.