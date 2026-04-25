Barbara D’Urso sbugiarda Mediaset, le nuove rivelazioni della conduttrice

Prosegue il botta e risposta a distanza tra Barbara D’Urso e Mediaset, dopo che è trapelata la notizia che la conduttrice ha fatto causa all’azienda di Cologno Monzese. La 68enne campana, nel primo pomeriggio di sabato 25 aprile, ha risposto a quanto fatto filtrare nelle scorse ore dal Biscione, provando a smentire la versione secondo cui Pier Silvio Berlusconi, nel lontano 2003, diede una mano alla presentatrice, affidandole la guida del Grande Fratello.

Mediaset: Barbara D’Urso contrattacca

Attraverso una storia Instagram, D’Urso ha raccontato che ha appreso che fonti Mediaset hanno dichiarato che “nel 2023 mi sarebbe stata affidata la conduzione del GF, offrendomi di tornare in onda in un momento in cui ero ferma da anni”. La conduttrice ha proseguito ricordando che nel 2001 girò con Christian De Sica la serie televisiva “Lo zio d’America” (andata in onda nel 2002) e l’anno successivo recitò nella fiction “Orgoglio“, con Elena Sofia Ricci (la messa in onda avvenne nel 2004). Entrambi i prodotti furono trasmessi da Rai 1. A corredo del messaggio, l’ex volto di Pomeriggio 5 ha postato alcuni spezzoni delle due serie tv. Infine ha pubblicato una story lapidaria: “Fatti non parole”.

La versione di Mediaset

Le puntualizzazioni di D’Urso sono giunte a commento di quanto riportato dall’ANSA nelle scorse ore. L’agenzia ha scritto di aver consultato fonti Mediaset, le quali, nel parlare della denuncia presentata dalla conduttrice contro l’azienda, hanno riferito che quest’ultima, nel 2023, in fase di rinnovo di contratto per la prosecuzione di Pomeriggio 5 pretendeva anche due prime serate che i vertici hanno ritenuto non compatibili con le esigenze di palinsesto. Sempre dal Biscione hanno aggiunto che “nel 2003 Pier Silvio Berlusconi e l’azienda affidarono a Barbara D’Urso la conduzione del Grande Fratello, programma di punta della rete, offrendole la possibilità di tornare in onda in un momento in cui era ferma da anni”.

Ed è quest’ultimo passaggio che è andato di traverso alla conduttrice, la quale ha voluto rimarcare che in quel periodo della sua carriera aveva svolto lavori da lei ritenuti importanti. In altre parole, ha evidenziato che non era ferma da tempo sul fronte professionale. L’ANSA ha anche spiegato, citando sempre fonti Mediaset, che D’Urso, lungo la sua ventennale collaborazione con la tv commerciale, ha guadagnato una cifra vicina ai 35 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti gli introiti ricevuti dagli investitori pubblicitari, che non sono quantificabili. Su tale punto, la conduttrice non ha rilasciato alcun commento.

Ormai tra D’Urso e Mediaset è guerra totale. La vicenda transiterà ora nelle aule dei tribunali dopo che le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo extragiudiziale. La conduttrice, che da quando si è consumata la rottura con Mediaset non ha mai rivelato completamente la sua versione dei fatti, nelle scorse ore ha dichiarato che a breve racconterà tutta la sua verità.