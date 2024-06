Milly Carlucci, la figlia ha sposato il principe! Dettagli e retroscena

Continua la sfilata dei matrimoni vip! Ogni giorno si sposa qualcuno! Ieri è stato il turno di Angelica Donati, il cui nome vi dirà ben poco, ma fidatevi che conoscete bene la mamma: Angelica è infatti la figlia di Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando Con Le Stelle si è mostrata raggiante nelle foto in esclusiva per il settimanale GENTE, il giorno delle nozze della figlia. Ma vediamo tutti i dettagli.

Milly ha postato una foto su Instagram insieme alla bellissima sposa e il neo-genero. La dedica sotto la foto è la seguente:

Fabio & Angelica, un mondo di amore e felicità

Al suo fianco c’era ovviamente anche il marito Angelo Donati, padre di Angelica. Queste nozze però non sono state proprio un sogno! La conduttrice infatti non si era detta convinta nel lasciare che Angelica sposasse il compagno Fabio a causa della grande differenza di età, ma alla fine si è convinta ed è stato un giorno bellissimo!

Milly ha dato il via libera: Angelica ha detto ”Sì” a Fabio

Il matrimonio si è svolto nella Villa Medicea di Montevettolini, in provincia di Pistoia (di cui il marito Fabio è manager), alla presenza di amici e familiari. I due sono arrivati alla villa in elicottero, sorprendendo tutti gli invitati. Un matrimonio riservato come la coppia che però aveva fatto discutere e soprattutto aveva fatto storcere il naso alla mamma della sposa. Fabio Borghese, di nobili origini (la famiglia discende da Papa Paolo V), ha 58 anni, ben 20 in più di Angelica ma non solo. L’uomo ha già tre figli avuti dal precedente matrimonio con Jacaranda Caracciolo Falk, nipote di Marella Agnelli (moglie di Gianni Agnelli) e figlia di Carlo Caracciolo, patrono di Repubblica e L’Espresso.

Ma come si suol dire: omnia vincit amor! L’amore vince su tutto e nonostante i dubbi e i vari no, Milly Carlucci alla fine si è decisa e si è commossa a vedere la figlia Angelica convolare a nozze. Angelica è la primogenita nata dal matrimonio con Angelo Donati, e dopo essersi laureata in Management a Londra è diventata presidente di Ance Giovani, Associazione Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili, ed è poi entrata nel consiglio di amministrazione di Terna, azienda leader nel campo dell’energia elettrica. Noi auguriamo agli sposi tanti anni di felicità!