Milly Carlucci, il nuovo show ha un cast stellare: tutti i nomi

Com’è noto, quest’anno non ci sarà una nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Al suo posto, Milly Carlucci debutterà con uno show che si chiamerà L’acchiappa talenti. Stando a quanto rivelato da TvBlog, il programma dovrebbe iniziare nel mese di maggio ed occuperà il venerdì sera di Rai 1, ad eccezione della finale, che andrà in onda sabato 8 giugno. Ma, di cosa tratta esattamente questa nuova trasmissione? Ecco il meccanismo dello show: ci saranno dei talent scout che proporranno ai telespettatori dei talenti straordinari, con capacità fuori dal normale. Nel corso delle puntate, i concorrenti dovranno poi vedersela con il parere di una giuria d’eccezione, ma anche del pubblico a casa.

A quanto pare, Milly Carlucci starebbe preparando un cast stellare per questa sua nuova sfida. TvBlog ha fatto svelato una lista di nomi bomba che potremo vedere presto su Rai 1. Tra i probabili membri della giuria troviamo: Guillermo Mariotto, Wanda Nara, Nino Frassica e Simona Ventura. Tutti personaggi molto vicini alla Carlucci. Wanda Nara e Simona Ventura hanno preso parte all’ultima edizione di Ballando con le stelle classificandosi rispettivamente al primo e secondo posto; mentre, Guillermo Mariotto è da molti anni uno dei giudici del talent di ballo.

Ma, non è finita qua. Chi vestirà invece i panni di talent scout? Anche in questo caso, la conduttrice avrebbe reclutato una serie di personaggi arci noti dello spettacolo: Mara Maionchi, Flavio Insinna, Francesco Paolantoni, Francesco Facchinetti e Teo Mammucari. Anche quest’ultimo ha partecipato all’ultima edizione di Ballando, classificandosi al terzo posto. Durante il suo percorso, scherzava spesso sulla possibilità di diventare uno dei giudici dello show. In attesa del ritorno di Ballando con le stelle, Milly pare non aver voluto perdere tempo e tornare subito a lavorare insieme al comico.

Ci sarebbero ancora dubbi sul ruolo di Flavio Insinna, dato che la Carlucci non sarebbe certa se “posizionarlo” in giuria o tra i talent scout. Per ora, si tratta solamente d’indiscrezioni senza conferma. Ma, nel caso il cast fosse confermato, si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per Milly. Non resta che attendere i prossimi mesi per avere più informazioni riguardo L’acchiappa talenti.