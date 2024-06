Milly Carlucci e Lucarelli, intervista doppia: “Litigi e bugie tra di noi”

Si è conclusa oggi, domenica 2 giugno, un’altra edizione di Da noi… a ruota libera. In occasione dell’ultima puntata, Francesca Fialdini ha accolto nel suo studio un terzetto di donne d’eccezione: Milly Carlucci, Selvaggia Lucarelli ed Elisa Isoardi. Milly Carlucci ha parlato del suo nuovo show, L’acchiappatalenti, la cui ultima puntata andrà in onda il prossimo venerdì, 7 giugno. Un’avventura difficile quella intrapresa queste settimane dalla Carlucci, dato che lo show non ha raccolto ascolti brillanti ed è stato ampiamente criticato. A tal proposito, Milly si è scagliata contro i cosiddetti “leoni da tastiera“, accusandoli di aver giudicato il programma ancor prima del suo inizio.

Successivamente, Milly Carlucci è stata raggiunta da un membro della giuria di Ballando con le stelle, ovvero Selvaggia Lucarelli. La giornalista è stata ospite di “Da noi… a ruota libera” per parlare del suo nuovo libro “Il vaso di Pandoro”, analizzando il fenomeno Ferragnez. Ma, prima, la Fialdini ha voluto fare una sorta d’intervista doppia alla Carlucci e alla Lucarelli. Ancor prima della sua entrata, Milly ha speso grandi parole per Selvaggia, lodando il suo talento di giornalista e scrittrice. “Siamo felici di stare insieme, davvero”, ha detto la Carlucci. “Abbiamo dei momenti ogni tanto, come tutti i matrimoni, però poi ci ritroviamo sempre con grande gioia”, ha poi risposto Lucarelli.

“Una cosa che vorresti dell’altra?”, ha chiesto prima Fialdini. Mentre Milly ha risposto con “la sua velocità di battuta”, Selvaggia ha ironizzato dicendo: “La leggerezza con cui incassa qualsiasi cosa succeda a Ballando con le stelle. Cade un lampadario, Iva Zanicchi fa una battuta, lei ride sempre”. Tornando alle battute taglienti, la conduttrice de Il Cantante Mascherato ha poi scherzato dicendo di essere contenta di essere sua amica proprio per evitare di essere una delle sue “vittime”.

E ancora la Fialdini: “Un motivo per cui potresti litigare con Selvaggia?” “Nessun motivo. Non ho mai litigato con lei, apprezzo le nostre differenze. Io apprezzo il pensiero diverso, quindi il fatto che non siamo sempre in sintonia è una ricchezza per noi, per il pubblico e per la nostra crescita”, ha risposto diplomaticamente Milly. “E io come posso rispondere dopo queste cose bellissime che dice Milly? Sembra un calciatore ad una conferenza stampa”, ha ribattuto la giornalista.

“Un posto dove andresti con Milly?”, è stata la domanda successiva. Al che, la Lucarelli ha risposto senza filtri suscitando le risate di tutto lo studio: “Un posto dove ci si può sfasciare di droga, io voglio vedere Milly non misurata”. Infine, la Fialdini ha chiesto alla due colleghe di dire almeno una bugia che si sono dette a vicenda. “Una volta è venuta con una tutina blu aderente e le ho detto che stava benissimo”, ha confessato Selvaggia. “Quando mi chiedono ‘come sta andando?’. E io rispondo loro ‘tutto benissimo’ In realtà magari non sta andando nulla bene”, è stata invece la risposta di Milly.

Per concludere l’intervista, Milly Carlucci ha dato un annuncio in esclusiva: Nikita Perrotti e Sophia Berto, vincitori di Ballando con te, faranno parte della prossima edizione di Ballando con le stelle. Insomma, a distanza di mesi dal ritorno del programma, si conoscono già due dei concorrenti del cast.