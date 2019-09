Milly Carlucci a Miss Italia, domande scomode: tradimenti e molestie

Milly Carlucci intervistata dalle Miss a Miss Italia 2019, temi: molestie sul lavoro e tradimenti

Milly Carlucci ospite a Miss Italia. La conduttrice e volto della Rai è stata intervistata dalle partecipanti al concorso di bellezza, tornato sulla rete ammiraglia dell’azienda di Viale Mazzini dopo diversi anni. La presentatrice di Ballando con le stelle è intervenuta su temi importanti, tra cui le molestie sul lavoro. Un tempo questo in cui tale tematica è ancora molto attuale e venuta fuori dopo la denuncia di Asia Argento all’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein. Da allora, dalla settima arte le denunce si sono moltiplicate arrivando anche al mondo della tv e molti personaggi noti hanno raccontato i loro trascorsi. A differenza di altre, la Carlucci non ha mai vissuto situazioni simili ed ha anche spiegato alcune cose sul mondo dello spettacolo.

Miss Italia, Milly Carlucci risponde alle domande

“A me non è mai successo“, spiega Milly Carlucci, mettendo subito le cose in chiaro e sottolineando che ilmondo dello spettacolo non è fatto di mostri e in tutti i settori c’è il brutto e il bello. Le sue parole sono state importanti per le Miss, molte delle quali vorrebbero entrare a fare parte dello showbiz. Altra domanda scomoda che la raggiunta, è stata quella dei tradimenti. Suo marito ne ha mai fatti a lei? Milly, visibilmente emozionata, ha risposto: “Lui a me? Lo uccido!“. Insomma la simpatia e il garbo di Milly sono stati al centro anche di questa breve intervista a Miss Italia 2019. Ricordiamo che lei sarà la conduttrice del nuovo show di Rai 1 “Masked Singer“.

Miss Italia 2019: i passi falsi dello show secondo il pubblico

Due i passi falsi commessi da Miss Italia secondo i telespettatori. Il pubblico si è diviso circa l’intervento di Eleonora Daniele e le inquadrature veloci e incomprensibili della regia. Nulla da dire ad Alessandro Greco, anche se alcuni non hanno apprezzato le sue battute.