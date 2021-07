Milly Carlucci scrive a Roberto Mancini: la dedica colpisce

Una serata indimenticabile quella di ieri per gli italiani, con la Nazionale che ha vinto gli Europei 2020. Non solo chi ha giocato in campo la partita, ma anche Roberto Mancini ha i suoi meriti in questa tanto attesa vittoria. L’allenatore, da ieri sera, sta ricevendo tantissimi messaggi di congratulazioni. Tra questi si fa notare in questo momento quello di Milly Carlucci.

La nota conduttrice condivide sul suo profilo ufficiale di Instagram il video che ritrae Mancini a Ballando con le Stelle. L’allenatore della Nazionale Italiana si presentò sul palco del famoso palco di Rai Uno in smoking, come ospite della prima puntata dell’edizione che andò in onda nell’anno 2017. Nel prime time, Mancini attirò tutta l’attenzione su di sé esibendosi con un meraviglioso tango.

Milly non può dimenticare quel momento in cui lo presentò nel suo programma come ospite speciale, lasciandolo poi esibire di fronte alle telecamere. Pertanto, pubblica il filmato dell’esibizione e si congratula pubblicamente con l’allenatore.

“Quella notte ci hai fatto sognare, ieri ci hai fatto impazzire di gioia. Grazie grande Mister”

Una dedica speciale quella della Carlucci, che non può di certo passare inosservata, soprattutto a quei telespettatori che ricordano l’esibizione di Mancini, il quale ieri non ha trattenuto le lacrime quando la Nazionale Italiana ha trionfato contro l’Inghilterra durante i rigori.

L’Italia è in festa e i complimenti arrivano ovviamente anche all’allenatore, che è riuscito a portare in campo una squadra di calciatori compatti e uniti. Hanno fatto sognare il Paese intero e Lino Banfi è uno di quegli italiani che ha trascorso una notte insonne.

Lui stesso a LaPresse ha fatto sapere di non avere dormito dopo la vittoria dell’Italia agli Europei 2020. Il motivo? Non si è intrattenuto con i festeggiamenti, ma alle 3 di notte ha ricevuto una chiamata proprio da Mancini.

L’allenatore ci ha tenuto a dire ‘grazie’ all’attore 85enne per aver rappresentato un portafortuna nel corso del torneo calcistico. Ora Mancini si godrà questo speciale momento, tra congratulazioni e festeggiamenti.

Un volto noto del mondo della musica ha, invece, omaggiato Lorenzo Insigne. Si tratta di Clementino, il quale si è tatuato “O tir’ a gi'”, frase accompagnata dal numero 24, quello che indossa il calciatore nel Napoli.