Clementino onora Insigne dopo Europei 2021: il gesto che fa discutere

I rigori, durante la finale contro l’Inghilterra, hanno decretato la vittoria dell’Italia agli Europei di Calcio. Gli inglesi non hanno mai vinto in una grande competizione internazionale. Stavolta hanno perso addirittura in casa propria, con sessantamila tifosi presenti a Wembley. Tanti i festeggiamenti in tutta Italia che si sono tramutati anche in risse, disordini e gesti estremi. Una promessa è una promessa: Clementino ha omaggiato l’amico Lorenzo Insigne con un tatuaggio. Il rapper campano si è tatuato sulla pelle la frase “O tir’ a gir” e il numero 24, quello che il calciatore indossa a Napoli. Il calciatore si è contraddistinto per ben due volte in questo Europeo segnando prima contro la Turchia e poi con il Belgio, nell’incontro che ha regalato alla nostra Nazionale la semifinale.

Clementino l’aveva promesso durante la partecipazione a Notte Azzurra, il programma andato in onda su Rai1 e condotto da Amadeus lo scorso mese. Nella mattinata di oggi, lunedì 12 luglio 2021, il cantante si è recato da un tatuatore e ha omaggiato Insigne. Questo non è passato inosservato. Sui social, infatti, già in molti stanno commentando il gesto del rapper. C’è anche chi l’ha criticato. Non è la prima volta che Clemente Maccaro omaggia una persona che stima. Qualche anno fa fece un tatuaggio sulla spalla che raffigura il volto del compianto cantautore napoletano Pino Daniele. Nel dettaglio, ha scelto un’immagine di Pino mentre suona la sua amata chitarra. Un modo per portare sempre con sè l’artista che ha sempre apprezzato.

Insigne in lacrime dopo la vittoria agli Europei: “La dedico alla mia famiglia

Il capitano del Napoli, che ha ricevuto una rivelazione da Lino Banfi, ha zittito i suoi haters disputando un torneo europeo in cui è stato uno dei protagonisti per eccellenza. Dopo il trionfo ha mostrato lacrime di gioia. Sui social, a fine partita, Lorenzo ha posato con la coppa appena vinta e ha scritto un bel messaggio sul suo profilo Instagram, sostenendo che la coppia è stata sognata, voluta e desiderata fin quando da ragazzino si addormentava negli spogliatoi prima di allenarsi:

“Anni di sacrifici per arrivare fin qui ma ne è valsa la pena… La dedico a mia moglie, ai miei figli e all’intera mia famiglia che non mi ha mai lasciato solo”

La moglie Jenny, invece, ha postato lo screenshot di una loro videochiamata, nella quale si vede Insigne in lacrime.