Milly Carlucci criticata per il discorso su Andrea Delogu, Nikita Perotti distrutto

Milly Carlucci, nel corso della puntata di Ballando con le Stelle in onda sabato 1 novembre, ha parlato della tragedia che ha colpito Andrea Delogu, che nel talent show danza insieme al maestro Nikita Perotti. La conduttrice de ‘La Porta Magica’, pochi giorni fa, ha pianto la scomparsa dell’amato fratello 18enne Evan Oscar, morto improvvisamente a causa di un drammatico incidente stradale (il ragazzo ha perso il controllo della moto su cui stava viaggiando, schiantandosi contro un palo).

Morte del fratello di Andrea Delogu, il discorso di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle

A differenza di quanto pensato da molti, Milly Carlucci non ha aperto la puntata con il discorso dedicato ad Andrea Delogu, bensì dando spazio al duello dello spareggio che ha visto protagonisti La Signora Coriandoli e Beppe Convertini. Dopo l’esibizione dei due concorrenti, cioè circa 20 minuti dopo l’inizio della trasmissione, la padrona di casa di Ballando ha chiamato vicino a sé Nikita Perotti e ha parlato del dramma vissuto da Delogu.

“Sapete che Andrea ha subito una tragedia, un lutto gravissimo. Nikita è stato ieri al funerale del fratello di Andrea, in rappresentanza di tutti noi. Anche per Nikita è stato un momento molto duro”, ha detto Milly che ha aggiunto con voce spezzata: “Non ci sono parole per lenire un dolore così grande e non abbiamo la pretesa di poterti dire qualcosa che ti sia utile in questo momento. Ti diciamo però che ti vogliamo un bene immenso e che ti aspettiamo qua a braccia aperte, con tutto il nostro affetto e speriamo di farti sorridere ancora. Vogliamo veramente farti sorridere”. Alla fine del discorso c’è stato un lunghissimo applauso da parte di tutte le persone presenti in studio.

Nikita Perotti distrutto, polemiche per la scelta di Milly Carlucci

Nikita Perotti, che si è limitato a stare al fianco della conduttrice durante il discorso, è apparso prostrato. “Nikita è proprio distrutto”, hanno scritto tantissimi telespettatori sui social. In rete, diversi utenti hanno criticato la scelta di Milly Carlucci di parlare di quel che è accaduto ad Andrea Delogu non in apertura di puntata, ma dopo lo spareggio che ha contrapposto Convertini e La Signora Coriandoli. Non sono nemmeno mancate le persone che hanno scritto che sarebbe stato opportuno cancellare la puntata di Ballando dell’1 novembre.