Andrea Delogu, funerali fratello: chi c’era dei vip. Lei tornerà a Ballando? Parla Milly Carlucci

Si sono celebrati nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre i funerali del 18enne Evan Oscar Delogu, fratello della conduttrice Rai Andrea. Il ragazzo è deceduto improvvisamente mercoledì scorso, schiantandosi a Bellaria Igea Marina contro un palo dopo aver perso il controllo della moto su cui stava viaggiando. Una tragedia immane. Nella giornata di oggi ha anche parlato Milly Carlucci, che ha risposto alla domanda in merito al proseguimento o meno di Andrea nel percorso di Ballando con le Stelle. Nel frattempo Rai Due ha sospeso la messa in onda del programma La Porta Magica, condotto da Delogu dal lunedì al venerdì. La trasmissione dovrebbe tornare in onda lunedì 3 novembre.

Funerali di Oscar Evan, chi c’era dei vip e il dolore della sorella Andrea Delogu

Ai funerali hanno partecipato circa 500 persone. Durante le esequie è stato esposto un grande cuore formato da rose bianche. Naturalmente presenti i familiari della giovane vittima. L’addio a Evan Oscar si è svolto nel cimitero monumentale della cittadina romagnola con una funzione di rito ortodosso, celebrata da due sacerdoti in lingua romena.

Tra i presenti, il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, le massime autorità istituzionali e militari della città, tra cui la consigliera regionale Emma Petitti. Per quel che riguarda i volti dello spettacolo, si sono stretti attorno ad Andrea Delogu l’ex fidanzato Luigi Bruno e il suo attuale maestro a Ballando con le Stelle Nikita Perotti. Nessuno dei parenti del 18enne scomparso è intervenuto durante la funzione. La conduttrice Rai ha lasciato il cimitero senza rilasciare dichiarazioni. Lungo tutta la cerimonia è rimasta raccolta in un lancinante e doloroso silenzio.

Andrea Delogu tornerà a Ballando con le Stelle? Parla Milly Carlucci

Milly Carlucci è intervenuta ai microfoni del programma di Rai Uno La Volta Buona. Ballando con le Stelle, nonostante la tragedia che ha colpito Delogu, andrà regolarmente in onda. Quando alla presentatrice di Sulmona è stato chiesto se fosse in grado di dire se Andrea proseguirà o meno la sua avventura nel talent show, è arrivata la seguente replica: “Da parte nostra l’abbiamo sentita subito, c’è l’abbraccio e la condivisione di un dolore incommensurabile, come si può gestire una tragedia di questo genere. Le siamo vicini e per il momento questo è tutto. Affetto e condivisione e poi la vita ci dirà cosa succede”. In altre parole, per il momento, nulla è stato ancora deciso.