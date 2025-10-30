Andrea Delogu, così ha saputo della morte del fratello: Ballando sotto choc, telefonate e reazioni

La produzione di Ballando con le Stelle e i concorrenti in gara nel popolare talent show del sabato sera di Rai Uno sono sotto choc per il dramma familiare che ha colpito Andrea Delogu nelle scorse ore. Nella giornata di ieri, la conduttrice, proprio mentre si stava recando a sostenere le prove della coreografia che avrebbe dovuto portare in pista nella prossima puntata, ha ricevuto una telefonata che nessuna persona vorrebbe mai ricevere: è stata informata della morte dell’amato fratello Evan Oscar. Il 18enne, mentre era al volante della sua moto, si è schiantato contro un palo a Igea Marina Bellaria. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Andrea Delogu, morto il fratello Evan Oscar: shock a Ballando con le Stelle

Il Corriere della Sera rivela che Andrea Delogu era in auto quando ha ricevuto la chiamata tremenda. Ovviamente ha subito disdetto gli impegni con Ballando e si è precipitata a Bellaria, sul luogo della tragedia (al momento non si sa se la conduttrice si ritirerà definitivamente dal talent show oppure no). Milly Carlucci, tutto il suo team e i concorrenti della trasmissione sono sotto shock.

“Nei corridoi del programma da ieri si respira un’aria triste e sospesa, di incredulità. Tutti si sono stretti attorno alla showgirl che immediatamente ha lasciato tutto ed è corsa a Bellaria. Un colpo devastante per Delogu”, si legge sul quotidiano di via Solferino. Barbara d’Urso, che con Andrea sta condividendo l’avventura a Ballando, sul suo profilo Instagram ha scritto che “non ci sono parole. Solo tanto dolore”. “Ti abbraccio fortissimo Andrea”, ha concluso l’ex conduttrice di Pomeriggio 5.

Andrea, invece, per il momento, ha preferito ha rilasciare alcuna dichiarazione pubblica. Nel frattempo il suo ultimo post pubblicato su Instagram, risalente a due giorni fa, si è riempito di centinaia di commenti scritti da utenti che hanno espresso cordoglio e sostegno per il grave lutto. La conduttrice, con il fratello Evan Oscar, aveva un legame bellissimo, denso di stima e affetto. In diverse occasioni si era immortalata con il giovane sui social, avendo per lui sempre parole amorevoli.

Il padre Walter Delogu: “Addio Evan”

“Il cuore a volte batte anche se è morto… Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan, il tuo papà e la tua mamma”. Così Walter Delogu su Facebook, padre di Andrea e di Evan Oscar. A rivelare i dettagli dell’incidente mortale che ha spezzato la vita del 18enne è stato il sindaco di Igea Marina Bellaria, Filippo Giorgetti.