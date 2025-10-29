Andrea Delogu, dramma immane: morto il fratello 18enne, tragico incidente in moto

Tragedia per Andrea Delogu: è morto suo fratello Evan Oscar, a soli 18 anni. La vita del ragazzo è stata spezzata da un incidente stradale verificatosi mercoledì 29 ottobre intorno alle 15.40 a Bellaria Igea Marina. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in sella a una moto Benelli 750 lungo via Vittor Pisani quando ha perso all’improvviso il controllo del mezzo. Epilogo drammatico: Evan ha sbattuto contro un palo della luce. Nella violenta carambola, ha poi urtato un secondo palo al margine della carreggiata e per lui non c’è stato niente da fare. Vani i tentativi di rianimazione svolti dai sanitari del 118 che si sono precipitati sul luogo della tragedia. Sul posto anche la polizia locale per effettuare tutti gli accertamenti del caso e ricostruire precisamente la dinamica dell’incidente.

Andrea Delogu, tragedia: morto in un incidente il fratello Evan Oscar

“Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà e la tua mamma”. Lo ha scritto sui social Walter Delogu, il padre del 18enne deceduto e della conduttrice Andrea, che con il fratello aveva un bellissimo legame.

I fratelli Delogu uniti da un legame stretto

Su Instagram, il volto Rai, solamente poco più di un mese fa, ossia il 18 settembre, scriveva : “Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si inca**a, ma dovete sapere che mio fratello è il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto”.

Anche lo scorso 23 giugno, Andrea Delogu aveva condiviso un post in cui si era immortalata con la sua famiglia. Nelle immagini c’era anche l’amato Evan, ritratto mentre attendeva la sorella davanti casa. In un’altra foto i due si stringevano in un tenero e affettuoso abbraccio.

Le parole del sindaco di Bellaria Igea Marina

Il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, ha fatto sapere di non avere avuto ancora contatti con i familiari del 18enne, aggiungendo di volere attendere che ci sia il dissequestro della salma. Il primo cittadino ha aggiunto che quando sarà allestita la camera ardente andrà a trovare la famiglia della vittima.

Giorgetti ha anche parlato della dinamica dell’incidente, affermando che il ragazzo procedeva in moto su via Vittor Pisani, “una strada liscia, dritta che costeggia il parco della città, in un tratto senza innesti di altre strade a destra e sinistra”. Ha quindi reso noto che il giovane ha perso il controllo del mezzo a due ruote andando a impattare fatalmente due pali della luce. “Mi spiace veramente tanto: perdere la vita 18 anni è veramente triste. Che disastro”, ha concluso il sindaco.