Andrea Delogu e Nikita Perotti stanno insieme? Ora parla lei

Dopo giorni di gossip sulla presunta frequentazione tra Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le Stelle, ecco che arriva una risposta. A darla è la conduttrice, che ha deciso di esporsi per evitare di alimentare ulteriormente le voci su questo flirt, che dicono siano nato tra una prova e l’altra. Molti sono convinti che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice complicità artistica. In particolare, le voci hanno iniziato a circolare tramite una segnalazione di Giovanni Ciacci a La Volta Buona.

Nel salotto di Caterina Balivo, il costumista ha rivelato che sarebbero nate due coppie all’interno del talent show di Rai 1. Non ha, però, fatto dei nomi. Nonostante questo, Ciacci ha fatto intendere che stesse parlando di Delogu e anche di Rosa Chemical, i quali hanno dimostrato di avere una certa sintonia con i loro rispettivi partner di ballo. E mentre Barbara d’Urso continua a essere al centro della scena, tali gossip non passano inosservati agli occhi del pubblico che segue con passione lo show di Milly Carlucci.

Ad alimentare ancora di più le voci ci ha pensato poi Rossella Erra, sempre nel programma della Balivo. Qui ha confermato di aver visto anche lei qualcosa di speciale tra Andrea e Nikita, facendo notare che “i gesti e gli occhi non mentono”. In particolare, ha notato sguardi e attenzioni. Rossella si è detta certa di questo, convinta di non aver affatto frainteso. Sempre a La Volta Buona, il gossip è stato ripreso da Beppe Convertini, il quale ha fatto notare che “sono una bella coppia” e che “si vede proprio che si amano”.

In particolare, il conduttore avrebbe notato passione e trasporto tra loro. A questo punto, è arrivata la replica della diretta interessata, ovvero di Andrea Delogu. La conduttrice ha scelto di rispondere a queste voci di gossip con ironia. Nel dettaglio, ha condiviso un selfie che la ritrae con un’espressione scherzosa, ma anche spazientita, riprendendo la notizia di cronaca rosa che la vede vicinissima a Nikita. Non ha aggiunto altro, ma è chiaro che la sua sia una smentita.

Sebbene non abbia esplicitamente dichiarato di non avere alcuna relazione amorosa con il ballerino, la Delogu con questa foto sembra voler chiaramente indicare che si tratta di un pettegolezzo basato sul nulla. Non resta ora che per scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate, in attesa di rivedere tutti i concorrenti nell’appuntamento che andrà in onda nella prima serata di questo sabato.