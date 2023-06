Milly Carlucci: “Ballando, la giuria 2022 non è stata confermata”

Milly Carlucci, ospite dalla collega Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera (Rai Uno), ha risposto alla fatidica domanda su chi ci sarà in giuria nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. In questi giorni si è sentito di tutto: se ne va Selvaggia Lucarelli, anzi resta. Via anche Zazzaroni e forse Mariotto, dentro Barbara d’Urso e Francesca Fagnani. No no no, la giuria sarà riconfermata… Come si diceva si è detto di tutto. Quindi? Che succederà? La timoniera del talent show, da vecchia volpe della tv, ha dato una risposta spiazzante sul tema, anche se a voler vedere bene, scavando e leggendo tra le righe, di spiazzante c’è ben poco.

“Di gossip se ne è fatto tanto. La giuria non è stata riconfermata”, ha scandito la Carlucci, innescando un’espressione sbalordita in Francesca Fialdini. Espressione che subito dopo si è rilassata in quanto Milly ha precisato che al momento sta pensando a confezionare il cast di Ballando con le Stelle e che per la “giuria se ne riparlerà a settembre”.

Tradotto: difficilmente la giuria sarà rivoluzionata, anzi è assai probabile che torneranno ad alzare le palette i medesimi giudici del 2022, compresa Selvaggia Lucarelli. Se la Carlucci avesse avuto un asso nella manica, avrebbe senza dubbio detto che il pubblico avrebbe dovuto aspettarsi grandi sorprese. E invece ha tentato il colpo a effetto con quel “la giuria non è stata confermata”, che, come ora scritto, sottende però il contrario, vale a dire che probabilmente tutti i contratti dei giurati saranno rinnovati.

La conduttrice di Sulmona ha inoltre chiuso il gossip relativo a un presunto approdo nello show di Barbara d’Urso. Qualcuno ha scritto che quest’ultima sarebbe stata in trattative per entrare nella giuria di Ballando e che avrebbe lasciato Mediaset. Ebbene, giusto due giorni fa la padrona di casa di Pomeriggio Cinque ha sottolineato che anche nella prossima stagione sarà al servizio del Biscione. Quindi niente Ballando, come ha rimarcato anche Milly: “Ci siamo viste alcuni ani fa perché era nata la possibilità che facesse la ballerina per una notte, ma poi non se ne è fatto nulla. Tutto qui”.